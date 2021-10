CANCEL CULTURE lovește din nou: O legendă, CRITICATĂ pentru o replică de acum 40 de ani

Activiştii încearcă să „anuleze” o legendă de la Hollywood pentru o replică de acum 40 de ani

Actorul şi regizorul Clint Eastwood a fost vizat de „cancel culture” pe reţelele de socializare săptămâna aceasta în urma unui clip dintr-un spectacol de premiere din anii 1970.

Clipul în cauză provine de la Premiile Academiei din 1973 în care actorul Marlon Brando a refuzat să-şi accepte premiul pentru cel mai bun actor în „Naşul” şi, în schimb, a trimis un activist nativ american pe scenă pentru a deplânge modul în care Hollywood-ul a tratat indienii americani, notează SmartRadio care citează Fox News.

Eastwood, care la acea vreme jucase roluri în mai multe filme populare western, printre care „The Good, the Bad, and the Ugly” şi clasicul poliţistului „Dirty Harry”, a urcat apoi pe scenă pentru a prezenta premiul pentru cel mai bun film pentru „Naşul ”şi a făcut referire la remarcile lui Littlefeather înainte de a da premiul.

„Nu ştiu dacă ar trebui să prezint acest premiu, în numele tuturor cowboy-urilor împuşcaţi în toate westernurile lui John Ford de-a lungul anilor”, a glumit Eastwood.

Patruzeci şi opt de ani mai târziu, acea glumă a atras furia activistului progresist Rafael Shimunov care l-a atacat pe legendarul actor şi regizor pentru acest clip.

„1973: actorul nativ american Sacheen Littlefeather a fost huiduit (şi ironizat) la Oscar înainte de a fi batjocorit de Clint Eastwood şi aproape agresat fizic de John Wayne pur şi simplu pentru că a cerut ca indigenii să nu fie dezumanizaţi în film”, a scris Shimunov pe Twitter celor peste 50.000 de urmăritori ai săi.

Shimunov a adăugat apoi mai multe postari acuzându-l de rasism de-a lungul anilor pe Clint Eastwood, care lansat recent un film numit „Cry Macho”

Campania împotriva Eastwood pare să continue pe Twitter cu disputa între activişti si cei care îl apără pe regizorul „Cry Macho”, în vârstă de 91 de ani, informează mediafax.