'Când corpul spune nu', de Gabor Maté - Cartea anului 2021 la Curtea Veche Publishing

Cartea anului 2021 la Curtea Veche Publishing a fost volumul renumitului medic Gabor Maté, „Când corpul spune nu”, al cărei prim tiraj a reuşit performanţa de a se epuiza încă din perioada de precomandă, înainte ca volumul să vină din tipar. Cartea este un studiu aprofundat, revelator, plin de informaţii utile despre stres şi influenţa lui asupra sănătăţii noastre psihice şi fizice, conform news.ro.

Printre cele mai căutate noutăţi la Curtea Veche Publishing s-au numărat cartea pentru copii „Ţup în lumea nouă” de Alex Donovici - parte din prima serie de cărţi pentru copii din România tradusă sau în curs de traducere în 7 limbi, cartea de educaţie financiară „Dragă, unde-s banii?” de Adrian Asoltanie, „Astăzi, aici, acum” - noua carte biografică a Mirelei Retegan, „Pădurea” de Marian Godină, „Îmblânzirea anxietăţii” de Judson Brewer (cunoscut ca Dr. Jud), cea mai recentă carte a bloggerului Radu F. Constantinescu - „69. Q&A” şi multe altele.

Ediţiile de colecţie ale celor mai populare titluri au fost: „Secretele succesului” de Dale Carnegie; „Puterea prezentului” de Eckhart Tolle; „Cele cinci limbaje ale iubirii” de Gary Chapman; „Inteligenţa emoţională” de Daniel Goleman; „Tată bogat, tată sărac” de Robert T. Kiyosaki; „De la idee la bani” de Napoleon Hill; „Copilul invizibil” de Gáspár György.

Proiecte pentru 2022

Pentru 2022, Curtea Veche Publishing are în pregătire multe titluri care vor trezi cu siguranţă interestul cititorilor, printre care: „Fantome” (“Ghosts”) - noua carte semnată de Dolly Alderton, aflată în top 10 Sunday Times Bestseller, plină de umor, înţelepciune, delicateţe şi autenticitate, „O minte liberă” de Steven C. Hayes - o carte esenţială de la iniţiatorul terapiei bazată pe acceptare şi asumare („Acceptance and Commitment Therapy” - ACT) care ne propune soluţii pe cât de neobişnuite, pe atât de simple, prin care vom învăţa să acţionăm în acord cu adevăratele noastre idealuri.

Sunt în lucru „Evoluţia sinelui” de Mihaly Csikszentmihalyi - o lucrare clasică despre cum moştenirea genetică şi culturală din istoria evoluţiei omenirii, corect direcţionată, poate conduce la un echilibru colectiv şi, implicit, la o evoluţie pozitivă a sinelui, pentru o mai bună societate a viitorului, şi „Calea către independenţa ta financiară” - aflată pe primul loc în lista New York Times Bestselling Authors şi scrisă de Peter Mallouk (numit cel mai bun consultant financiar independent din SUA timp de trei ani consecutivi, de către publicaţia Barron’s) şi Tony Robbins (renumitul strateg de business şi speaker motivaţional).

Top 10 cele mai vândute titluri în 2021

1. „Tată bogat, tată sărac” de Robert T. Kiyosaki

2. „Cele cinci limbaje ale iubirii” de Gary Chapman

3. „Când corpul spune nu” de Gabor Maté

4. „Inteligenţa emoţională” de Daniel Goleman

5. „Secretele succesului” de Dale Carnegie

6. „Puterea prezentului” de Eckhart Tolle

7. „Antrenează-ţi creierul!” de Joe Dispenza

8. „Atitudinea este totul” de Jeff Keller

9. „Curajul de a fi vulnerabil” de Brené Brown

10. „De la idee la bani” de Napoleon Hill

Top 10 noutăţi în 2021

1. „Când corpul spune nu” de Gabor Maté

2. „Ţup în lumea nouă” de Alex Donovici, cu ilustraţii de Stela Damaschin-Popa

3. „Astăzi, aici, acum” de Mirela Retegan

4. „Dragă, unde-s banii?” de Adrian Asoltanie

5. „Pădurea” de Marian Godină

6. „Îmblânzirea anxietăţii” de Judson Brewer

7. „69. Q&A” de Radu F. Constantinescu

8. „Manualul limbajului trupului” de Allan şi Barbara Pease

9. „De neîmblânzit” de Glennon Doyle

10. „Biblia vaginului” de Dr. Jen Gunter

Top 10 autori străini

1. Robert T. Kiyosaki

2. Gary Chapman

3. Daniel Goleman

4. Eckhart Tolle

5. Dale Carnegie

6. Gabor Maté

7. Joe Dispenza

8. Napoleon Hill

9. Brian Tracy

10. Brené Brown

Top 10 autori români

1. Alex Donovici

2. Cristina Donovici

3. Ramona şi Radu F. Constantinescu

4. Mihaela Bilic

5. Geanina Staicu-Avram

6. Gáspár György

7. Mirela Retegan

8. Adrian Cioroianu

9. Adrian Asoltanie

10. Irina Forgaciu