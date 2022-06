Când vor fi majorate pensiile? Marius Budăi: 'Lucrăm acum să căutăm soluții, dar este o decizie extrem de serioasă'

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit, duminică, la Realitatea PLUS, despre majorarea pensiilor, dar și despre supraimpozitarea veniturilor bugetarilor care depășesc indemnizația președintelui.

Întrebat când va putea avea loc următoarea majorare, ministrul a răspuns: „Este o perioadă foarte grea și chiar și fără această perioadă am spus tot timpul că pensiile în România sunt mici, de aceea nu am înțeles niciodată de ce această încorsetare în PNNR, într-un procent anume din PIB. Cu siguranță că avem nevoie de această majorare, am avut o majorare la început de an, am avut aceste pachete sociale succesive și lucrăm acum să căutăm soluții pentru încă o majorare, poate în acest an, dar este o decizie extrem de serioasă. Nu aș vrea să dau o speranță seniorilor acestei țări , pe care ulterior să nu o putem îndeplini și să dezamăgim”.

Întrebat cu cât ar putea crește impozitul veniturilor bugetarilor care depășesc indemnizația președintelui, Marius Budăi a precizat: „Nu avem acum o creștere a impozitelor, totul a plecat în primă discuție de la o simulare și la asta se lucrează în acest moment”.

„Mie îmi place când cei care acum sunt în opoziție au idei și când au fost la putere nu au făcut nimic. Noi implementăm ceea ce am spus în programul de guvernare, pentru că avem nevoie de o susținere echilibrată categoriilor vulnerabile, dar și a mediului de afaceri, pentru că, în primul rând, trebuie să sprijinim mediul de afaceri într-o situație atât de grea precum cea de acum, să-și apere locurile de muncă, pentru că eu sunt adeptul ideii că cea mai bună protecție socială este un loc de muncă”, a mai declarat ministrul Muncii, la Realitatea PLUS.