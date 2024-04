Candidat la Capitală, dar cu multă treabă în sectorul 5. Noi blocuri intră în reabilitare totală anunță Piedone

Primarul Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, anunță pe pagina sa de Facebook că 10 noi blocuri din sector au intrat în programul de reabilitare termică:

”Continuăm să facem treabă bună pentru comunitate!

Ca să putem salva zece blocuri nenorocite de alții, acum cinci ani, ca să le redăm cetățenilor noștri confortul meritat, am fost nevoiți să mergem prin tribunale! Am fost, am luptat și am câștigat!

Acum ne-am apucat de treabă! Le reparăm, le reabilitam termic de la terasă și până la subsol, inclusiv!

Muncim bine și îi redăm comunității noastre exact ceea ce îi trebuie: confort, siguranță, încredere!

Am pornit la drum împreună!

Împreună, facem imposibilul posibil în Sectorul 5!

Vă iubesc, oameni buni!

Cu respect, primarul Piedone”, a scris el.