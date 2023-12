Candidat la președinția SUA: Revolta de la Capitoliu a fost regizată, guvernul a mințit despre 11 septembrie, Partidul Democrat susține 'marea înlocuire'

Candidatul republican la președinție Vivek Ramaswamy și-a exprimat sprijinul pentru o varietate de teorii ale conspirației în cadrul celei de-a patra dezbateri primare prezidențiale republicane de miercuri, sugerând la un moment dat că atacul din 6 ianuarie de la Capitoliu a fost o "treabă din interior".

"De ce sunt eu singura persoană de pe această scenă, cel puțin, care poate spune că 6 ianuarie pare acum că a fost o treabă din interior?". a spus Ramaswamy, înainte de a enumera alte subiecte populare în cercurile conspiraționiste.

"Că guvernul ne-a mințit timp de 20 de ani în legătură cu implicarea Arabiei Saudite în 11 septembrie? Că marea teorie a înlocuirii nu este o mare teorie a conspirației de dreapta, ci o declarație de bază a platformei Partidului Democrat? Că alegerile din 2020 au fost într-adevăr furate de Big Tech?"?

Teoria conspirației privind revolta de la Capitoliu, în special, a căpătat amploare după ce Ray Epps, cel care a provocat revolta din 6 ianuarie, a fost acuzat fără dovezi că ar fi fost informator sau agent guvernamental, detractorii susținând că atacul asupra Capitoliului din 2021 a fost un eveniment "cu steag fals".

Peste 1.200 de inculpați au fost acuzați în legătură cu revolta din 6 ianuarie, iar peste 400 au fost condamnați la perioade de încarcerare. Peste o mie de alți participanți la 6 ianuarie au fost identificați, dar nu au fost arestați.

Afirmații controversate despre atentatele din 11 septembrie 2001

Comentariile lui Ramaswamy cu privire la 6 ianuarie urmează comentariilor conspiraționiste pe care le-a făcut recent cu privire la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Într-un articol publicat în august de The Atlantic, Ramaswamy a declarat publicației că dorește "adevărul despre 11 septembrie".

"Cred că este legitim să spunem câți polițiști, câți agenți federali se aflau în avioanele care au lovit Turnurile Gemene. Poate că răspunsul este zero. Probabil că este zero, din câte știu eu, nu? Nu am niciun motiv să cred că a fost altceva decât zero. Dar dacă facem o evaluare cuprinzătoare a ceea ce s-a întâmplat la 11 septembrie, avem o comisie pentru 11 septembrie, absolut că acesta ar trebui să fie un răspuns pe care publicul să îl cunoască", a declarat el în interviul acordat publicației The Atlantic.

Ulterior, Ramaswamy și-a menținut afirmațiile. "Este important să avem un guvern care să spună adevărul poporului său, în care oamenii să aibă încredere și care să aibă la rândul său încredere în poporul său", a spus el.

Ramaswamy nu este singurul politician republican care a promovat o teorie a conspirației din 6 ianuarie în ultimele săptămâni.

Luna trecută, senatorul Mike Lee din Utah a împărtășit o postare pe X care susținea că au existat "agenți federali sub acoperire deghizați în MAGA".

"Abia aștept să îl întreb pe directorul FBI, Christopher Wray, despre acest lucru la următoarea noastră audiere de supraveghere", a scris Lee în tweetul său.

Bărbatul la care se referea Lee în postare este un susținător al lui Trump care în prezent ispășește patru ani de închisoare federală pentru acuzații legate de 6 ianuarie.