Candidatul PMP la Primăria Sectorului 5 critică dur consultarea publică demarată în plină campanie electorală de primărie

Candidatul PMP la Primăria Sectorului 5, senatorul Lucian Iliescu, critică dur consultarea publică demarată în plină campanie electorală de primărie. El susține într-o postare pe pagina sa de Facebook că acțiunea ”este o dovadă a iresponsabilității cheltuirii banului public” și pune 7 întrebări:

”Va prezint o dovadā a iresponabilitatii cheltuirii banului public in scopuri electorale. Trageti fiecare concluzia. In Sectorul 5 sunt 98000 de gospodarii (apartamente si case). Fiecare adresā postalā primeste un astfel de plic care contine o brosura cu promisiuni, trei buletine de vot si in alt plic ce se taxeaza la destinatie.

In baza unui legi privind consultarea publica, OG 57/2019 Codul Administrativ, primarul zero fapte propune in plina campanie electoralā referendum privind facilitati pe care nu a fost in stare sa le realizeze in patru ani de mandat.

Sunt cateva intrebari care necesitā un raspuns:

1. Este legal un referendum fārā o hotarare a Consiliului Local Sector 5?

2. Este legal folosirea insemnelor publice ale primariei Sector 5 in plina campanie electoralā?

3. Este legal folosirea steagului Romaniei pentru promovarea proiectelor unui candidat in campania electoralā?

4. Care este sursa de finantare pentru aceastā campanie electoralā mascatā tinand cont ca plicurile se taxeaza la destinatie?

5. Care este scopul real tinānd cont cā bugetul anului 2021 este publicat pe site-ul primariei

conform legii 45 zile spre dezbatere publicā dupa aprobarea bugetului de stat?

6. Reprezintā infractiune la legile electorale acest demers populist?

7. Ce viitor are Sectorul 5 cu acesti populisti?”, scrie Lucian Iliescu pe pagina sa de Facebook.