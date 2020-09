Candidatul PNL la primăria municipiului Baia Mare, învins de Cătălin Cherecheş, afirmă că postul de viceprimar la Baia Mare se cuvine liberalilor

Candidatul PNL la primăria municipiului Baia Mare, antreprenorul Mircea Cirţ, care a obţinut un procent de 28,15 %, pierzând în favoarea candidatului Coaliţiei pentru Maramureş, Cătălin Cherecheş, care a avut 41,6% din voturi, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că postul de viceprimar se cuvine liberalilor.

"În ciuda faptului că am intrat doar cu trei săptămâni înainte de campanie (înscrierea în PNL n.red.), am adus PNL Baia Mare la un scor foarte bun, foarte bun(...) care ne dă dreptul la un viceprimar (...) Am dat semnalul începerii dărîmării unui sistem corupt şi este doar începutul luptei, însă e nevoie de voinţa mai multor cetăţeni. Aş dori ca băimărenii să înţeleagă că sistemul se poate da jos doar cu sprijinul lor. Aş fi dorit să înţeleagă aceasta, şi eu cred că vor înţelege mai mult, dar un sistem construit în timp se va dărâma în timp ! Schimbarea, dragilor, pentru Baia Mare a început", a spus Mircea Cirţ, potrivit agerpres.ro.

Acesta a mulţumit public echipei care l-a sprijinit pe toată durata campaniei electorale şi a reiterat că rezultatul a fost cu mult peste aşteptările multora.

În context, preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan, care a câştigat competiţia pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, a remarcat că prin prezenţa la vot a cetăţenilor se produce o schimbare la nivelul administraţiei.

"Vreau să mulţumesc tuturor maramureşenilor că au avut încredere în mine, în PNL Maramureş, vreau să le mulţumesc în mod special băimărenilor pentru că s-au prezentat la vot şi au votat pentru schimbare, chiar dacă ea, astăzi, nu a fost produsă şi la Baia Mare. Suntem pe drumul cel bun şi vreau să-l felicit pe Mircea Cirţ pentru rezultatul de la municipiul Baia Mare, şi pentru faptul că o să avem posibil un număr mult mai mare de consilieri decât Coaliţia pentru Maramureş. Rezultatul pe care-l înregistrez, astăzi, la nivelul judeţului Maramureş şi pe care PNL îl înregistrează astăzi este rezultatul maramureşenilor. Este victoria tuturor maramureşenilor care au crezut într-un plan pentru judeţul Maramureş, care au crezut în planul lui Bogdan, şi care au crezut că putem să producem o schimbare aici, în judeţul Maramureş", a spus Ionel Bogdan.

El a obţinut 34,47% din voturi, fiind urmat de contracandidatul Coaliţiei pentru Maramureş, social-democratul Gabriel Zetea, care a obţinut 32, 26% din voturi, conform numărătorilor paralele efectuate de PNL Maramureş şi Coaliţia pentru Maramureş.

Ionel Bogdan a mai subliniat că în următoarele zile se vor purta negocieri cu reprezentanţii celorlalte partide politice pentru a forma majoritatea în viitorul Consiliu Judeţean, cu condiţia ca aceştia să susţină planul de dezvoltare a judeţului Maramureş propus de PNL în campania electorală.