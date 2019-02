Candidatura Laurei Codruța Kovesi, pusă sub semnul întrebării? / Ce riscă și care sunt implicațiile anchetării sale

Laura Codruta Kovesi va fi pusa sub invinuire astazi, acuzatiile fiind de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, potrivit informatiilor pe care le-a furnizat in spatiul public.

Punerea sub acuzarea a fostei sefe a DNA vine in perioada candidaturii sale la functia de sef al Parchetului European, pe 26 februarie fiind programata audierea sa in Parchetul European.

Potrivit legii, odata cu începerea urmaririi penale, procurorii pot dispune si o masura preventiva, precum controlul judiciar, existând varianta impunerii unei interdictii de parasire a tarii. Acesta lucru ar insemna ca Laura Codruta Kovesi ar putea parasi tara doar cu acordul procurorului de caz. Pentru o masura preventiva, trebuie insa ca la dosar sa aiba probe puternice.

In cazul unei masuri mai asupre, este necesar avizul CSM.

Controlul judiciar ar insemna impiedicarea Laurei Codruta Kovesi de a participa la procedura de selectie a unui procuror sef al Parchetului European, insa in contextul acuzatiilor de subordonare politica a sectiei care o ancheteaza este greu de crezut ca se va lua o astfel de masura.

Punerea sub acuzare ii afecteaza insa imaginea Laurei Codruta Kovesi in cadrul acestei proceduri, fiind greu de spus daca va mai beneficia de sustinerea unor state puternice existând o ancheta penala care o vizeaza. Avand in vedere ca este vorba despre primul sef din istoria Parchetului European, chiar in contextul punerii sub semnul intrebarii a acestei anchete, semnalul nu ar fi unul potrivit daca ar fi numita in functie desi este cercetata penal. Ramane de vazut insa cum vad forurile europene situatia din România.

In tara noastra, ancheta demarata este pusa sub semnul intrebarii atat din punct de vedere al persoanelor care sustin acuzatiile, Sebastian Ghita si fratii Cosma, cat si al credibilitatii Sectiei care face ancheta. Procurorul de caz, Adina Florea, a declarat ca demararea investigatiilor in personam nu are legatura cu situatia profesionala a persoanei vizate, insa coincidenta a facut ca citarea sa vina cu o saptamana inainte de decizia din Parlamentul European. Mai mult, Florea este procurorul care si-a dorit sa ii ia locul lui Kovesi la conducerea DNA, insa a fost refuzata de doua ori de președintele Romaniei.

Opozitia acuza ca procurorul de caz si Sectia din care face parte actioneaza sub comanda politica, in timp ce presedintele Romaniei cere o ancheta corecta. Pe de alta parte, Putere isi exprima încrederea in Sectia de investigare a magistratilor si cere ca procurorii sa fie lasati sa isi faca treaba.

De remarcat este ca politicianii care si-au dorit scoaterea Laurei Codruta Kovesi din scena folosesc acum chiar discursul pe care aceasta il folosea atunci când conducea DNA- cer incredere in actul de justitie. Acelasi discurs il are si procurorul care o ancheteaza - nu urmareste ce se intampla in spatiul public, ancheta isi urmeaza cursul normal si invinuitilor li se respecta drepturile.

Ancheta a inaintat imediat ce procuror sef al Sectiei a devenit Gheorghe Stan, fost adjunct al Inspectiei Judiciare, al carui mandat a fost prelungit prin OUG de Guvern. Dupa numire, Stan a facut publice informatii referitoare la numarul si obiectul cauzelor in care este vizata Kovesi, iar la doua zile magistratul a fost chemat la audieri ca suspect.