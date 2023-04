Cannes 2023 - Filme de Cédric Kahn şi Michel Gondry, prezentate în secţiunea paralelă Quinzaine des Cinéastes

Quinzaine des Cinéastes (17-26 mai), una dintre principalele secţiuni paralele ale Festivalului Internaţional de Film de la Cannes, care pretinde îndrăzneală şi libertate în alegeri, şi-a schimbat denumirea pentru mai multă „incluziune”. Comisia de selecţie are şi un nou delegat general. Francezul Julien Rejl, fost critic la So Film, a preluat frâiele de la italianului Paolo Moretti după patru ani. Quinzaine nu acordă premii, potrivit news.ro.

În deschidere, Cédric Kahn vine la Cannes, la 22 de ani după ce a prezentat „Roberto Succo” în selecţia oficială, cu un film despre cazul Pierre Goldman, personalitate de extremă stânga şi autor al unei cărţi unice. Acuzat de o dublă crimă în timpul unui proces foarte mediatizat, el a fost eliberat în 1976, cu trei ani înainte de asasinare.

Michel Gondry, care nu a mai lansat nimic din 2015, prezintă „Le Livre des Solutions”. În acest lungmetraj făcut din depresie şi umor, Pierre Niney îi va da replica lui Blanche Gardin.

Cea mai mare parte a selecţiei de 19 filme este centrată pe descoperiri, în special o dramă indiană despre reprimarea sexualităţii („Agra”), un road movie rusesc independent filmat în 2021 („La Grâce”) sau un film belgiano - camerunez despre călătoria unui mame curajoase („Mambar Pierrette”). Thrillerul pakistanez „In Flames” ar putea fi o surpriză. Directorul de imagine american Sean Price Williams trece la regie cu „The Sweet East”. Prezentat în proiecţii speciale, „Val Abraham” a fost regizat de Manoel de Oliveira în 1993, inspirat de „Madame Bovary” a lui Flaubert.

Selecţia completă la Quinzaine des cinéastes

„Le procès Goldman” de Cédric Kahn – film de deschidere

„Val Abraham” de Manoel de Oliveira – proiecţie specială

„Agra” de Kanu Behl

„L'autre Laurens” de Claude Schmitz

„Inside the Yellow Cocoon Shell” de Thien An Pham – lungmetraj de debut

„Blackbird Blackbird Blackberry” de Elene Naveriani

„La Grâce” de Ilya Povolotsky – lungmetraj de debut

„Conann” de Bertrand Mandico

„Creatura” de Elena Martin Gimeno

„Déserts” de Faouzi Bensaïdi

„In Flames” de Zarrar Kahn – lungmetraj de deschidere

„Légua” de Filipa Reis şi João Miller Guerra

„Le Livre des solutions” de Michel Gondry

„Mambar Pierrette” de Rosine Mbakam

„Conte de feu” de Weston Razooli – lungmetraj de debut

„The Feeling That the Time for Doing Something has Passed” de Joanna Arnow – lungmetraj de debut

„The Sweet east” de Sean Price Williams

„Un Prince” de Pierre Creton

„À Song Sung Blue” de Zihan Geng – lungmetraj de debut

„In Our Day” de Hong Sang-soo – filmul de închidere