Canotoarea Mădălina Bereş va fi portdrapelul României la Jocurile Olimpice

Canotoarea Mădălina Bereş a declarat, joi seara, la că onoarea de a fi portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Tokyo o obligă la câştigarea unei medalii.

"Sunt foarte bucuroasă şi emoţionată... încă am emoţii după ce am aflat vestea că voi fi portdrapelul României. Sunt foarte mulţi sportivi în delegaţia noastră cu rezultate excepţionale, iar eu nu pot decât să mă bucur că am fost aleasă. Onoarea de a fi portdrapelul României mă obligă la o medalie la Tokyo", a spus ea.

"Sunt recunoscătoare că am onoarea să fiu portdrapelul României. Mama a plâns când a aflat, ea trăieşte emoţiile de două ori mai mult decât mine, la fel şi în competiţiile la care particip", a adăugat Bereş, prezentă, joi seara, la prezentarea lotului olimpic de canotaj de la Complexul Sportiv Naţional Snagov.Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a anunţat, joi, că sportivii Mădălina Bereş (canotaj) şi Robert Glinţă (nataţie) au fost desemnaţi purtătorii de drapel ai echipei olimpice a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august).Comitetul Executiv al COSR a decis, joi, prin vot desemnarea celor doi sportivi care vor purta drapelul tricolor la ceremonia de deschidere a Jocurilor, pe 23 iulie. Este pentru prima oară când România are doi purtători de drapel la ceremonia de deschidere a Jocurilor.Mădălina Bereş este medaliată olimpică cu bronz la Rio 2016 şi campioană mondială cu barca de 8+1 a României. În palmaresul său figurează 6 titluri europene. Ea este reprezentantul celei mai numeroase delegaţii din Team Romania. Canotajul a calificat 36 de sportivi la JO de la Tokyo. Mădălina este al treilea reprezentant al acestei discipline care va purta steagul după Iulică Ruican (Atlanta 1996) şi Elisabeta Lipă (Sydney 2000, Atena 2004).Robert Glinţă este primul înotător din România care a reuşit să câştige aur la Campionatele Europene şi a fost primul sportiv calificat la JO de la Tokyo. El este multiplu medaliat european şi va fi primul reprezentant al acestei discipline care va purta drapelul la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.