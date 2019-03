Cântăreața canadiană Alanis Morissette trăiește un miracol: Vedeta de 44 de ani va aduce pe lume cel de-al treilea copil

Cântăreața canadiană Alanis Morissette, în vârstă de 44 de ani, a anunțat pe rețeaua de socializare online Instagram că este însărcinată cu cel de-al treilea copil al său, relatează people.com, potrivit mediafax.

Artista a făcut anunțul prin intermediul unei fotografii. Morissette este surprinsă în studioul de înregistrări, stând în fața unui microfon, îmbrăcată într-un pulover negru cu mâneci lungi. Poza a fost însoțită de mesajul "Atât de multă noutate" ("So much NEWness"), care confirmă că ea lucrează la piese noi, dar și că este gravidă cu cel de-al treilea său copil.

Cântăreața este căsătorită cu muzicianul Mario "Souleye" Treadway din 2010. Aceștia au doi copii: un fiu, Ever Imre, în vârstă de 8 ani, și o fiică, Onyx Solace, în vârstă de 2 ani. Ea se numără printre celebritățile care au fost deschise cu privire la depresia postnatală, de care a suferit după ambele nașteri. În 2017, într-un interviu acordat revistei People, aceasta a spus că nu s-a așteptat să sufere de depresie, dar a decis să fie deschisă având în vedere stigma asociată cu această boală.

Alanis Morissette a devenit celebră în 1995, graţie piesei "You Oughta Know", considerată o adevărată tiradă la adresa unui fost iubit. Cântăreaţă şi compozitoare, Alanis Morissette, născută în 1974, la Otawa, în Canada, şi-a făcut debutul în lumea muzicii la vârsta de zece ani, când a înregistrat primul single din carieră - "Fate Stay With Me". La 14 ani a semnat primul contract cu o casă de discuri, iar în 1991 a lansat albumul "Alanis", al cărui succes i-a adus discul de platină în Canada şi un Juno Award (Grammy-ul canadian), la categoria "cea mai promiţătoare interpretă".

Debutul său pe plan internaţional a avut loc în 1995, odată cu albumul "Jagged Little Pill", care a intrat în istoria muzicii drept cel mai bine vândut material discografic de debut al unei artiste solo. Urmează alte patru albume cu vânzări record, precum şi numeroase single-uri care au urcat în topuri - "You Oughta Know", "All I Really Want", "One Hand In My Pocket", "Ironic", "You Learn", "Head over Feet", "Uninvited" (inclus pe coloana sonoră a filmului "City of Angels"), "Thank U", "That I Would Be Good", "Hands Clean", "So Pure", "King of Pain".

Apreciată pentru vocea sa, dar şi pentru originalitatea versurilor, Alanis Morissette a fost recompensată de-a lungul carierei cu nu mai puţin de 12 premii Juno şi şapte Grammy, înregistrând vânzări de peste 55 de milioane de albume în întreaga lume. De altfel, Alanis este considerată una dintre artistele cu cele mai mari vânzări din industria muzicală.