Cântăreaţa americană Britney Spears afirmă că documentarele despre tutela ei sunt 'ipocrite'

Cântăreaţa americană Britney Spears critică drept „ipocrite” documentarele despre tutela ei, pentru că perpetuează interesul media asupra vieţii sale.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, artista a scris: „Ele critică presa, apoi fac acelaşi lucru. De ce să subliniezi cele mai nefaste şi traumatizante momente din viaţa mea de acum o veşnicie?”.

Ea a comentat după ce au fost difuzate două filme care vorbesc despre tutela sub care se află din 2008, scrie News.ro.

Primul, „Framing Britney Spears”, a fost lansat de New York Times în luna februarie şi examinează cum a fost tratată cântăreaţa de către media şi de cei din jurul ei.

Al doilea, „The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship”, a fost lansat de BBC weekend-ul trecut. El este disponibil pe iPlayer şi va fi difuzat miercuri de BBC Two.

Un alt documentar este în prezent dezvoltat de Netflix, în timp ce al patrulea ar urma să fie realizat chiar de cântăreaţă.

„Atât de multe documentare despre mine anul acesta, cu viziunile altor oameni despre viaţa mea. Aceste documentare sunt atât de ipocrite... critică media, apoi fac acelaşi lucru? La naiba... Nu vă cunosc pe toţi, dar sunt încântată să vă amintesc tuturor că, deşi am avut unele momente destul de grele în viaţă, am avut mult mai multe momente minunate în viaţă şi, din păcate, prieteni, cred că lumea este mult mai interesată de părţile negative”, a scris ea.

Postarea cântăreţei în vârstă de 39 de ani a fost însoţită de înregistrări video în care dansează pe „Boite En Argent”, piesă cântată de Indila.

Spears a vorbit pentru prima dată despre documentarul despre ea lansat de New York Times în luna februarie şi a spus că este stânjenită de ce a văzut.

Pe 23 iunie, Britney Spears va depune pentru prima dată mărturie în faţa instanţei de succesiune privind statutul tutelei sale.