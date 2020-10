Cântăreaţa americană Miley Cyrus pregăteşte un album cu versiuni ale unor melodii Metallica

Cântăreaţa americană Miley Cyrus a anunţat că pregăteşte un album cu versiuni ale unor melodii Metallica, de la care a preluat deja "Nothing Else Matters" - cel mai cunoscut cântec al formaţiei - pe care l-a interpretat la festivalul Glastonbury în 2019, anunță news.ro.

Într-un interviu acordat lui Rick Owens şi publicat în revista Interview starul în vârstă de 27 de ani a dezvăluit că a lucrat la acest proiect cu un prieten în timpul izolării.

"Am lucrat la un album cu melodii ale formaţiei Metallica, lucrez încă", a spus ea. "Am fost atât de norocoşi să putem continua să ne dezvoltăm arta în timpul acestei perioade. La început, asta părea demotivant, dar acum, sunt foarte inspirată".

Cunoscută în special pentru melodiile pop, Miley Cyrus este o artistă influenţată de rock - melodiile precum "Why'd You Only Call Me When You're High" de la Arctic Monkeys (în 2014) sau "Heart Of Glass" de la Blondie (în septembrie anul trecut), sunt performanţe care au fost apreciate de fani şi de specialişti.

În iunie, ea a oferit o interpretare emoţionantă a piesei "Help!" a formaţiei The Beatles. O preluare realizată în cadrul Global Goal: Unite for Our Future, un concert fără public şi retransmis online, având drept scop să strângă donaţii pentru cercetarea medicală contra coronavirusului.