Cântăreaţa americană Taylor Swift a plecat cu patru premii de la gala MTV Europe Music Awards din Germania

Cântăreaţa americană Taylor Swift a plecat cu patru premii de la gala MTV Europe Music Awards desfăşurată duminică seara în Germania: pentru cel mai bun artist, cel mai bun artist pop, cel mai bun videoclip şi cel mai bun videoclip de lungă durată, pentru "All Too Well", care durează 10 minute, transmite Reuters.

Compatrioata sa Nicki Minaj a câştigat două premii, pentru cel mai bun cântec şi cel mai bun hip-hop, iar DJ-ul şi producătorul francez David Guetta a fost şi el dublu recompensat, pentru cea mai bună muzică electronică şi cea mai bună colaborare, potrivit Agerpres.

Evenimentul, difuzat de MTV de la Duesseldorf (vestul Germaniei), a onorat muzicieni din Brazilia până în Coreea de Sud.

Starul pop britanic Harry Styles a câştigat la categoria "cel mai bun concert", iar Lalisa "Lisa" Manoban, de origine thailandeză, a câştigat la categoria "cel mai bun K-pop". Formaţia sud-coreeană BTS, senzaţia globală K-pop, a câştigat la categoria cei mai mulţi fani.

În cadrul galei a fost prezent şi Orchestra Kaluş din Ucraina, câştigătoarea concursului Eurovision din acest an, care a cântat "Stefania" într-o arenă care strălucea în culorile naţionale ale Ucrainei, albastru şi galben.

Gazdele emisiunii au fost vedeta pop britanică Rita Ora şi regizorul Taika Waititi, care s-au căsătorit în acest an. Ora însăşi a câştigat premiul pentru "cel mai bun look".

Dusseldorf are o moştenire muzicală, fiind locul de origine al trupei germane de pionierat electronic Kraftwerk, care a influenţat generaţii de muzicieni pop şi dance cu piese hipnotice precum "Autobahn".

Oraşul a găzduit, de asemenea, concursul Eurovision Song Contest în 2011.