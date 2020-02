Cântăreaţa Lana Del Rey şi-a anulat turneul european şi pe cel din Marea Britanie din cauza unei boli neprecizate care aparent i-a cauzat pierderea vocii, scrie Variety, potrivit news.ro.

Cântăreaţa, în vârstă de 34 de ani, a declarat: Îmi pare rău că dezamăgesc pe toată lumea în ultimul minut, dar această boală m-a luat prin surprindere şi mi-am pierdut total vocea. Doctorii m-au sfătuit să fac pauză patru săptămâni pentru moment. Urăsc să dezamăgesc pe toată lumea, dar trebuie să mă fac bine. Cu dragoste, Lana!".

Cele opt date de concert erau programate să înceapă la Amsterdam, vineri, şi să se încheie în Koln, Germania, pe 3 martie.

O2 Arena din Londra, care urma să găzduiască concertul artistei de joi, a anunţat pe pagina de Twitter: "Anulare: Cu regret, Lana Del Rey a fost nevoită să anuleze viitoarele turnee european şi din Regatul Unit din cauza bolii.

Citește și: Se dau 200 de milioane de euro pentru români. Cine poate beneficia de bani?

Datele de turneu rămân anunţate pe site-ul ei, precum şi patru apariţii la festivaluri europene în iunie. Ea ar trebui să cânte la festivalul Lollapalooza în America de Sud, la sfârşitul lui martie, precum şi la Coachella, Hangout şi Bonnaroo în Statele Unite, în această primăvară.

Născută pe 21 iunie 1985, Elizabeth Woolridge Grant, cunoscută sub numele de scenă Lana Del Rey, este o cântăreaţă şi compozitoare americană. A devenit cunoscută în 2011, graţie melodiei „Video Games”, care a devenit foarte populară pe internet. A lansat cinci albume - „Lana Del Ray” (2010), „Born to Die” (2012), „Ultraviolence” (2014), „Honeymoon” (2015) şi „Lust for Life” (2017).

Cântăreaţa îşi promova la aceste turnee cel mai recent album, nominalizat la premiile Grammy, "Norman F-ing Rockwell".