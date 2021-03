Cântăreaţa Lucia va fi reprezentanta României în finala HEMI Music Awards 2021, alături de alţi opt artişti din Europa Centrală şi de Sud-Est - Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Macedonia, Polonia, Serbia şi Slovenia, informează un comunicat transmis AGERPRES.

HEMI Music Awards (HMA) este un program de talente pentru artiştii care vor să-şi construiască o carieră internaţională. Cei nouă finalişti au fost selectaţi din grupul de 27 de artişti nominalizaţi în prima etapă a HMA de către cei 27 de membri ai juriului Internaţional format din reprezentanţi ai unor festivaluri, conferinţe de music business şi showcase-uri, agenţii de booking, asociaţii de muzică, birouri de export, oameni de radio şi jurnalişti din domeniul muzical, potrivit agerpres.ro.

Artiştii vor avea acces la activităţi de mentorat şi training care vizează dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor lor în industria muzicală, cu scopul propulsării carierelor lor internaţionale.

Finaliştii provin dintr-o gamă largă de genuri muzicale. Aceştia sunt: vocalistul şi interpretul stradal Thom Artway din Cehia, care îmbină sound-ul modern cu elementele clasice de compoziţie; trio-ul de electro-pop din Estonia I Wear* Experiment; trupa de rock alternativ din Grecia Deaf Radio, care are deja la activ jumătate de milion de stream-uri; Woodstock Barbie, din Ungaria, care vin cu un aer de blues rock vintage şi soul fin; colectivul eclectic de pop funky Funk Shui, din Macedonia; trio-ul de garage-rock şi mândrii creatori ai unuia dintre cele mai bune albume sârbeşti ale anului 2020 Dogs in Kavala; cvartetul polonez Izzy and the Black Trees, care creează un melanj de Americana atmosferică şi energie post-punk; amestecul sloven captivant de pop/rock/disco/punk al celor de la Koala Voice şi prima senzaţie YouTube a României, Lucia, cu liniile ei melodice delicate.

Pe lângă programul de training, cei nouă finalişti vor oferi şi o reprezentaţie în care vor prezenta o piesă la alegere în cadrul HMA Live Music Session, un eveniment online care va oferi oportunitatea atât publicului, cât şi membrilor juriului să îi descopere live, pe scenă.

Între 18 şi 21 mai, toţi artiştii vor fi prezentaţi în cadrul evenimentului partener al HEMI, Mastering the Music Business, conferinţa şi showcase-ul internaţional al României, urmând să intre apoi în ultima etapă a concursului, în iunie, care se va încheia cu selectarea celor 3 câştigători ai HEMI Music Awards 2021.

Lucia a debutat în 2012 cu single-ul "Silence" care a avut un succes fulminant pe YouTube. Treptat, alături de trupa ei, Lucia şi-a construit o nişă sonoră proprie şi a lansat două albume "Silence" şi "Samsara", iar momentan lucrează la un nou EP de studio, a cărui lansare va avea loc în toamna acestui an.