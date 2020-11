Cântăreaţa Maren Morris, trei trofee Country Music Association iar Eric Church, desemnat artistul anului

Cântăreaţa Maren Morris a primit miercuri seară trei trofee din partea Country Music Association, iar Eric Church a fost desemnat artistul anului, potrivit news.ro.

Morris s-a impus la trei dintre cele mai importante categorii: single-ul anului („The Bones”), cântecul anului („The Bones”) şi cântăreaţa anului. Este prima dată când ea câştigă la oricare dintre aceste categorii.

Church a primit un singur trofeu, însă acesta este considerat principalul acordat de Country Music Association. Până în prezent, el a fost nominalizat de patru ori la această categorie, inclusiv anul trecut, când Garth Brooks s-a impus.

În discursul de acceptare, Church a vorbit despre acest an ca fiind unul al pierderilor „de vieţi, de libertate, de şcoală”.

„Muzica va fi cea care ne va scoate din asta... Este singurul lucru care va salva întreaga lume. Politica este despre diviziune, muzica e despre unitate”, a spus el.

La rândul ei, Morris a dedicat premiul pentru cântăreaţa anului artistelor country şi americana de culoare, precum Linda Martell, Yola, Mickey Guyton, Rissi Palmer, Brittney Spencer şi Rhiannon Giddens.

Luke Combs a primit două trofee la gala de miercuri seară de la Music City Center din Nashville - „cântăreţul anului” şi „albumul anului” (pentru „What You See Is What You Get”).

Între alţi câştigători s-au numărat Morgan Wallen, desemnată cel mai bun artist nou, şi Old Dominion, grupul vocal al anului. Dan + Shay au primit trofeul pentru duo vocal. Ei au participat de la distanţă la ceremonie, de la Hollywood Bowl, unde au filmat reprezentaţia „10,000 Hours” cu Justin Bieber.