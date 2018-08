Cântăreaţa pop libaneză Elissa a dezvăluit într-un videoclip că a învins cancerul

Cântăreaţa pop libaneză Elissa, în vârstă de 46 de ani, şi-a surprins fanii săptămâna aceasta dezvăluind într-un nou videoclip că a învins cancerul de sân, artista militând pentru conştientizarea bolii, deşi acesta este un subiect tabu în Liban, relatează Reuters, citat de News.ro.

"Depistarea din timp a cancerului de sân poate să-ţi salveze viaţa. Nu ignora asta, înfrunt-o", este mesajul scris la finalul videoclipului "To all who love me", lansat marţi.

Elissar Khoury, cu numele de scenă de Elissa, este una dintre cele mai cunoscute şi bine vândute artiste din spaţiul arab, ea având 13,3 milioane de admiratori care o urmăresc pe Twitter.

Ea a dezvăluit în videoclip că a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient în decembrie. Cu scene de dans, în videoclip ea apare pe un pat de spital, sub un scanner medical. Au fost incluse şi filmări cu ea prăbuşindu-se pe scenă în februarie, în timp ce cânta la Dubai.

"Cred că nu există suficientă conştientizare în lumea arabă despre asta. Ellisa a aflat pentru că este suficient de educată... şi îşi face control medical regulat", a spus regizorul videoclipului Angy Jammal.

Faysal el-Kak, ginecolog şi membru al National Breast Cancer Campaign, a salutat iniţiativa artistei de a aduce în prim-plan problema cancerului de sân.

"Este o mişcare curajoasă şi progresistă", a spus el, cu speranţa ca oamenii "să fie ajutaţi să conştientizeze detectarea din timp a cancerului şi să înceapă tratamentul".

"Femeile asociază sânii cu feminitatea lor şi cred că un diagnostic de cancer mamar afectează acest lucru. Trebuie să spargem acest tabu şi să schimbăm percepţia: depistarea din timp salvează vieţi şi le salvează feminitatea", a spus el-Kak.

La o zi după ce videoclipul Elissei a avut succes pe internet, prima doamnă a Siriei, Asma al-Assad, în vârstă de 42 de ani, a anunţat că începe tratamentul pentru cancer de sân în fază incipientă.