Cântăreața Taylor Swift va realiza, în premieră, un lungmetraj

Proiectul unui lungmetraj, care va fi scris şi regizat de cântăreaţa americană Taylor Swift, se află în pregătire la Hollywood, a anunţat vineri compania de producţie Searchlight Pictures, informează AFP.

"Taylor este o artistă şi o autoare unică în felul ei. Este o adevărată bucurie şi un privilegiu să colaborăm într-o perioadă în care ea se lansează în această nouă şi pasionantă aventură creatoare", au declarat într-un comunicat preşedinţii Searchlight Pictures, David Greenbaum şi Matthew Greenfield. Artista americană, în vârstă de 32 de ani, nu este complet străină de cea de-a şaptea artă, întrucât a scris şi a regizat deja un scurtmetraj, intitulat "All Too Well: The Short Film", recompensat la MTV Video Music Awards şi eligibil pentru o nominalizare la Oscar la categoria "cel mai bun scurtmetraj".

Taylor Swift a vorbit în luna septembrie, la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto, despre dorinţa ei de a regiza un lungmetraj. "Mi-ar plăcea ca o bună oportunitate să se prezinte, pentru că ador să prezint poveşti în acest fel", a declarat atunci cântăreaţa pop-country. În 2022, Taylor Swift a marcat istoria muzicii americane cu cel de-al 10-lea album de studio al ei, "Midnights", lansat pe 21 octombrie. Ea a reuşit o premieră mondială, după ce 10 piese de pe acest disc au ocupat primele 10 poziţii ale celebrului top Billboard Hot 100.