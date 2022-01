Cântăreţul canadian The Weeknd va lansa un nou album de studio, Dawn FM, pe 7 ianuarie

Cântăreţul canadian The Weeknd, recompensat cu trei premii Grammy şi nominalizat la premiile Oscar şi Primetime Emmy, a anunţat că noul său album de studio, intitulat "Dawn FM", va fi lansat vineri, 7 ianuarie, informează site-ul revistei Variety.

Starul canadian a făcut acest anunţ în stilul lui caracteristic, prin intermediul unei înregistrări video misterioase, care se aseamănă cu videoclipurile unor piese extrase de pe albumul său precedent, "After Hours". În clipul de prezentare a noului album, The Weeknd apare într-o ţinută vestimentară elegantă în timp ce se confruntă cu o situaţie periculoasă şi se află în compania unei femei frumoase. Mesajul artistului nord-american este însoţit de textul următor: "Un nou univers sonic provenit din mintea lui The Weeknd".

În înregistrarea video apar şi o serie de nume importante din industria muzicală, precum Quincy Jones, Tyler the Creator, Lil Wayne, Oneohtrix Point Never şi Jim Carrey, care vor apărea probabil în videoclipul cântecului utilizat pentru a promova noul album al starului canadian.

"Dawn FM" este primul album de studio al cântăreţului The Weeknd după succesul obţinut cu "After Hours", lansat în martie 2020, deşi artistul a lansat de atunci mai multe single-uri, remixuri, colaborări şi videoclipuri. El este, de asemenea, protagonistul şi unul dintre scenariştii serialului "The Idol", ce va fi lansat de HBO, şi a susţinut spectacolul din pauza galei Super Bowl 2021, potrivit Agerpres.ro.

Tehnic, "Dawn FM" este cel de-al cincilea album de studio al cântăreţului The Weeknd, însă discografia sa include şi trei remixuri lansate în 2011 (combinate în compilaţia "Trilogy"), piesa extinsă "My Dear Melancholy", varianta remixată a discului "After Hours", câteva EP-uri şi zeci de single-uri independente şi colaborări cu alţi artişti.

Albumele şi single-urile starului canadian The Weeknd s-au vândut în peste 75 de milioane de copii pe plan mondial.