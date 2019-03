Cântăreţul Shawn Mendes este marele câştigător al galei Juno Awards, echivalentul canadian al premiilor Grammy, care a avut loc duminică seară, când Avril Lavigne a primit premiului publicului, scrie news.ro.

Mendes a primit cinci trofee, inclusiv pentru „cel mai bun artist”, „compozitorul anului” şi „cel mai bun album”, dintre cele şase categorii la care fusese nominalizat. El nu a fost prezent la ceremonie, pentru că se află în turneu în Europa, însă o înregistrare cu noul lui single, „In My Blood”, premiat la gală, a fost difuzată în aceeaşi seară la CTV.

Juno Fan Choice Award i-a revenit anul acesta cântăreţei pop Avril Lavigne.

Ceremonia a avut loc în Londra (Ontario) şi a fost prezentată de cântăreaţa Sarah McLachlan, care a vorbit, între altele, despre SUA şi Donald Trump, pe care i-a ironizat în discursul său de deschidere.

„Când trăieşti într-un loc frumos şi liniştit, apoi te alegi cu un veci nebun, care începe să facă tot felul de probleme, precum să ridice ziduri, se ia de ceilalţi vecini şi spune fiicelor tale cum să se comporte, iar asta în timp ce spune că vrea să facă zona mare din nou, te simţi neajutorat şi speri ca o să dispară până în 2020”, a spus McLachlan.

Pe scena galei a urcat şi Sting, care l-a prezentat pe David Foster, producător muzical, care a primit trofeul onorific Junos Humanitarian 2019.

Arkells a fost desemnat cel mai bun grup, iar cel mai bun artist aflat la debut a fost ales Bulow.

„Cel mai bun album country” a fost desemnat „We Were That Song” al lui Brett Kissel, în timp ce Jesse Reyez a fost premiată la categoria „R&B/ Soul Recording of the Year”.

Au fost acordate, în total, 36 de premii, între care trofeul acordat pentru cea mai bună trupă metal a revenit grupului Voivod, iar „Beerbongs & Bentleys” al lui Post Malone a fost ales cel mai bun album internaţional.