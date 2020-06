Cântecul 'Living in a Ghost Town' al trupei The Rolling Stones', bandă sonoră pentru un videoclip în care balerinii dansează pe străzile pustii

Cântecul "Living in a Ghost Town" al trupei The Rolling Stones, inspirat din perioada de izolare impusă de pandemia de coronovirus, a devenit bandă sonoră pentru un videoclip publicat de Royal British Ballet, în care balerinii dansează pe străzile pustii în faţa unor clădiri emblematice, relatează marţi EFE.

"Viaţa era atât de frumoasă apoi ne-au izolat pe toţi", cântă Mick Jagger, în timp ce balerinii dansează prin oraşe fantomă din Marea Britanie sau Irlanda, potrivit agerpres.ro.

Potrivit promotorilor, coregrafia videoclipului, intitulat "Ghost Light", a fost creat în scopuri caritabile de Joanna DeFelice şi de iubita lui Jagger, Melanie Hamrick.

Balerinii fac piruete prin locuri închise de pandemia de COVID-19, precum Covent Garden de Londres, Teatrul Royal Ballet sau Teatrul Abbey din Dublin.

Alte locuri emblematice din capitala britanică în care dansează artiştii sunt Teatrul Apollo din Shaftesbury Avenue şi Shakespeare Theatre Globe, situat în apropierea Tate Gallery şi Teatrului Naţional.

Proiectul, potrivit responsabililor, este destinat strângerii de fonduri pentru "Acting for Others", o reţea de ONG-uri care strânge fonduri pentru angajaţii din teatre.

Ţinând cont de restricţiile impuse de măsurile de izolare în timpul pandemiei, videoclipul a fost realizat "de la distanţă" de DeFelice şi Hamrick, care au beneficiat de de reprezentaţia solistei de la Royal Ballet, Meaghan Grace Hinkis, şi de cele ale unor colegi ai ei, precum Yasmine Naghdi, Anna Rose O'Sullivan şi Téo Dubreuil.

Anul trecut, Melanie Hamrick a prezentat la New York spectacolul "Porte Rouge", în care a îmbinat baletul cu universul trupei The Rolling Stones, folosindu piese celebre printre care "Sympathy for the Devil'.

Legendara trupă britanică de rock a lansat în aprilie "Living in a Ghost Town", primul cântec din 2012, compus în perioada de izolare impusă de pandemia de coronavirus.