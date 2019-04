Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu: 'Suntem cu toţii dezamăgiţi de ce s-a întâmplat, cred că puteam să facem mai mult'

Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicuşor Bancu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că toţi jucătorii formaţiei din Bănie sunt dezamăgiţi de rezultatele înregistrate în ultima vreme, care au dus la schimbarea antrenorului, informează Agerpres.

''Atmosfera nu este OK după aceste rezultate, suntem cu toţii dezamăgiţi de ce s-a întâmplat, cred că puteam să facem mai mult, să nu fim în această situaţie, dar viaţa nu e uşoară, se pot întâmpla şi asemenea lucruri'', a declarat Bancu.

Mijlocaşul stânga a comentat şi schimbarea antrenorului Devis Mangia cu Corneliu Papură: ''Am aflat de la dl Rotaru (Mihai Rotaru, patronul clubului, n. red.) că s-a ajuns la rezilierea contractului, am fost dezamăgiţi cu toţii, pentru că am făcut o muncă de aproape doi ani cu dl Mangia, pentru mine a fost un antrenor foarte bun, am avut rezultate cu el, am ajuns la echipa naţională, nu pot decât să-i mulţumesc şi să-i urez baftă acolo unde se va duce''.

''Vreau să îi urez bun venit lui mister (Papură), am mai lucrat cu dânsul la Slatina, este un om bun, un antrenor foarte bun, sper să facem treabă bună împreună şi să ieşim din faza asta proastă'', a adăugat Bancu.

''Venim după nişte rezultate nu foarte bune, suntem supăraţi, dezamăgiţi de ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dar trebuie să mergem la Astra să câştigăm toate lucrurile pe care le-am greşit. Dacă noi ne facem jocul şi punem presiune pe ei avem prima şansă, pentru că au jucători buni, iar dacă îi laşi să joace îţi pot crea probleme. Trebuie să ne asigurăm că nu le vom lăsa spaţii, să nu le dăm şansa să îşi creeze ocazii'', a afirmat Bancu.

''Sper să fie şocul care trebuie, să ne revenim, să câştigăm la Astra şi după aceea să ne gândim şi la Cupă. Nu e nimic imposibil în fotbal, se pot întâmpla multe, dar trebuie să o luăm pas cu pas, acum ne gândim doar la Astra, pentru că acesta este un meci foarte important, ne poate ajuta să ne revenim psihic, să ne gândim că avem şanse mari să ne atingem obiectivul, locul 3 sau locul 2'', a concluzionat Nicuşor Bancu.

Corneliu Papură a fost numit, luni, în funcţia de antrenor al echipei de fotbal Universitatea Craiova, în locul italianului Devis Mangia, demis din cauza rezultatelor nefavorabile. Mangia mai avea contract cu Universitatea până în 2021.

Universitatea nu are nicio victorie în ultimele sale patru partide, înregistrând trei eşecuri (unul în Cupa României, 1-2 cu FC Viitorul) şi un egal. Universitatea o va întâlni pe Astra vineri, în deplasare, într-un meci din etapa a şasea a fazei play-off a Ligii I.