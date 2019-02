Caporalul Laurenţiu Cobzaru a încheiat cu succes o cursă de 260 de km pentru susținerea unei campanii umanitare

Caporalul Laurenţiu Cobzaru a finalizat, joi, o cursă de 260 de kilometri, între Galaţi şi Bucureşti, pentru susţinerea campaniei umanitare "O zi bună este atunci când toţi ne întoarcem acasă", organizată de Asociaţia "Şi noi suntem copiii voştri" din Galaţi, potrivit agerpres.ro.

El a fost primit joi, la sediul MApN, de ministrul Gabriel Leş şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, care l-au premiat pe Laurenţiu Cobzaru, cât şi pe Costel Mazalu (ISU Brăila) şi Petronela Lungu (IGSU Bucureşti), care au parcurs cea mai mare parte a traseului.

"Am plecat din Galaţi pe 26 februarie, la ora 18,00, startul s-a dat din faţa Asociaţiei de autism "Şi noi suntem copiii voştri", drumul a continuat către ISU Galaţi, după care ne-am deplasat către Brăila. (...) Greutăţi pe traseu au fost. Şi psihice şi dureri de picioare, cu alimentaţia a fost ok. (...) A plouat, a fost şi frig, mai ales seara, a bătut vântul, (...) eu doar mi-am dorit să termin cursa, până la urmă am făcut-o pentru cineva care are nevoie de ajutor şi vreau să aduc în atenţie faptul că persoana respectivă are nevoie de ajutor", a declarat Laurenţiu Cobzaru.

Campania umanitară este organizată pentru sprijinirea lui Viorel Dima (ISU Brăila) - bolnav de cancer esofagian, Antonia Gal, 8 ani - bolnavă de cancer, Ana-Maria Tudor, 18 ani - bolnavă de scolioză şi caporalului Marcel Roşu (Batalionul 300 Infanterie Mecanizată "Sf. Andrei" din Galaţi) - diagnosticat cu o afecţiune a sistemului nervos şi a coloanei vertebrale.

Pe timpul alergării, maratoniştii au purtat un drapel naţional, care, în semn de respect, a fost oferit ministrului Apărării Naţionale.

La trecerea prin Galaţi, Brăila, Slobozia şi Bucureşti, celor trei temerari li s-au alăturat şi alţi alergători, iar pe traseul Fundulea - sediul MApN, au fost însoţiţi de un grup de militari ai echipei Invictus, ce au reprezentat România la jocurile paralimpice de la Toronto şi Sydney.

Laurenţiu Cobzaru este reprezentatul unui grup de alergători de semimaraton, maraton şi ultramaraton din Galaţi şi Brăila, pentru care sportul este o pasiune. Aceştia se reunesc an de an la evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor naţionale, a concursurilor naţionale sau internaţionale şi a acţiunilor de strângeri de fonduri în scopuri caritabile.