Caprele preferă să interacţioneze cu oamenii fericiţi (studiu)

Caprele recunosc oamenii fericiţi şi sunt atrase de aceştia, conform unui studiu realizat în Marea Britanie, citat marţi de Press Association.

Oamenii de ştiinţă au prezentat unui grup alcătuit din douăzeci de capre fotografii nefamiliare cu acelaşi chip uman care arăta fericit sau supărat.Cercetarea, efectuată la un adăpostul de capre Buttercups din Kent, Marea Britanie, a demonstrat că aceste animale preferă să interacţioneze persoanele cu chipuri zâmbitoare.Eliberate de la o distanţă de patru metri, majoritatea caprelor s-au îndreptat direct către imaginile care prezentau chipuri fericite, pe care le-au adulmecat apoi curioase.Efectul a fost mai pronunţat când chipul fericit a fost poziţionat în partea dreaptă a zonei de testare, ceea ce sugerează că aceste animale îşi folosesc emisfera stângă a creierului pentru a procesa emoţii pozitive, după cum a indicat echipa de cercetători de la Universitatea Queen Mary din Londra.''Studiul are implicaţii semnificative pentru modul în care interacţionăm cu animalele domestice şi alte specii deoarece capacitatea animalelor de a percepe emoţiile umane ar putea fi mai larg răspândită şi ar putea să nu se limiteze numai la animalele de companie'', a declarat dr. Alan McElligott, conducătorul studiului.Despre capre se ştia că sunt sensibile la limbajul corporal al oamenilor, însă descoperirea recentă relevă în plus că acestea răspund la expresiile faciale umane.Studiul a demonstrat ''în premieră'' că aceste animale sunt capabile să facă distincţia dintre expresiile umane şi, în plus, ''preferă să interacţioneze cu (chipurile) fericite'', după cum a notat dr. Christian Nawroth, unul dintre cercetătorii din echipa de la Queen Mary, în prezent la Institutul pentru biologia animalelor de fermă Leibniz din Germania.Studiul a fost publicat în jurnalul Royal Society Open Science.''Aceste concluzii sugerează faptul că abilitatea animalelor de a percepe indicii de pe chipurile umane nu se limitează doar la cele care au o istorie îndelungată a domesticirii pentru companie şi, prin urmare, ar putea fi mult mai larg răspândită decât s-a crezut anterior'', se notează în cercetare.Alte studii au relevat că animale precum câinii şi caii pot recunoaşte şi îşi pot aminti expresii umane care trădează anumite emoţii.Anterior s-a demonstrat că oile posedă o memorie vizuală deosebită şi au capacitatea de a recunoaşte chipurile umane din fotografii.