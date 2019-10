Captură impresionantă a vameșilor din Constanța: Ce au descoperit în containere și valorează peste 2 milioane de lei

Instrumentar de manichiură, produse cosmetice şi de parfumerie în valoare de aproximativ 2,183 milioane de lei au fost confiscate, recent, de către inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanţa Sud, informează Direcţia Generală a Vămilor (DGV), într-un comunicat de presă transmis,potrivit Agerpres.

Din totalul de bunuri descoperite, au fost constatate şi mărfuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate ale unor mărci protejate, fiind demarată procedura prevăzută de Regulamentul UE nr. 608/2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire.

Astfel, pe lista acestora se află: 960 de flacoane cu apă de toaletă (bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru marca "Avon"), 2.796 de bucăţi produse cosmetice (luciu de buze) - bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru marca "Revlon", 1.450 de bucăţi produse cosmetice (fond de ten şi farduri) - susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru marca "Naked - L'oreal", 2.870 de produse cosmetice (luciu de buze şi farduri) - bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru marca "Kylie Jenner" şi 1.152 de bucăţi produse cosmetice (fond de ten) susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru marca "M.A.C.- Estee Lauder".

Controalele au fost efectuate în data de 29 octombrie 2019 de către inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanta Sud, fiind în acest fel descoperite 266.326 de bucăţi de produse cosmetice (fond de ten, farduri, creioane etc), de parfumerie (apă de toaletă/apă de parfum) şi instrumentar de manichiură şi de îngrijire corporală (forfecuţe unghii, foarfece tuns, unghiere etc), bunuri în plus faţă de cele declarate.

"Valoarea bunurilor, dacă ar fi fost comercializate pe piaţa internă (la preţ de vânzare cu amănuntul), este de aproximativ 2.183.000 lei. Mărfurile în cauză se aflau într-un container sosit din China pentru o societate comercială cu sediul în Municipiul Giurgiu, judeţul Giurgiu, declaraţia vamală şi documentele însoţitoare conţinând date eronate privind cantitatea mărfurilor", precizează sursa citată.

Conform DGV, pentru fapta constatată urmează să fie aplicată contravenţie în sumă de 8.000 de lei, având ca măsură complementară confiscarea bunurilor conform dispoziţiilor legale pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.