Carabinierii au aplicat sanctiuni

In Italia au fost sanctionati doi romani, unul care a fugit atunci cand a vazut Politia, dar a fost prins in cele din urma, iar celalalt a agresat un echipaj al carabinierilor fara motiv. Ambii au fost sanctionati conform art. 650 din Codul penal în legătură cu dispozițiile guvernamentale care, pentru a reduce riscurile de contagiune, interzic adunarea în locuri publice deschise publicului, dar si prezenta in afara casei fara motive justificative.