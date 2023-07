Caravana medicală AUR a ajuns la Bacău: Medici interniști, de familie și medici oftalmologi, în echipa spitalului mobil / Video

Spitalul mobil, care face parte din proiectul Caravanei Medicale „AUR pentru SĂNĂTATE!”, este la Bacău, unde va sta până pe 8 iulie.

Prin acest proiect, AUR își propune să vină în sprijinul populației din mediul rural, vitregite de orice tip de asistență medicală, precizează AUR, într-un comunicat de presă, potrivit gandul.ro.

Medicii care s-au alăturat proiectului spun că au făcut-o din patriotism. Nicoleta Boldeanu a fost medic primar geriatru, timp de 42 de ani și, deși este pensionară, participă la acțiune, din dorința de a preveni îmbolnăvirile.

Noi suntem generația veche, cu patriotismul în sânge. Îmi place, încă, meseria de medic și, deși sunt pensionar, încă activez în diverse locuri, mai ales în azilele de bătrâni, tocmai pentru a îmbunătăți calitatea sănătății vârstnicului. 30 de persoane au venit la noi (n.r. în spitalul mobil). Noi încercăm să-i ajutăm cât putem, prin examenele pe care le facem în caravană, mărturisește Nicoleta Boldeanu.

Mihaela Mateș este medic oftalmolog, în Bacău. Face voluntariat de 8 ani și a ajuns să înțeleagă nevoiele oamenilor. Oamenii din zonă, cu siguranță, au nevoie de mai multe acțiuni de acest gen. N-ar fi rău ca și alți colegi să se implice în acțiuni de voluntariat, spune Mihaela Mateș.

Președintele AUR spune că a pornit la drum cu spitalul mobil în locurile unde statul român nu ajunge să ofere ajutor medical de specialitate, cu medici interniști, de familie și medici oftalmologi.

„Facem lucrul acesta ca o promisiune pentru români. Am vrut să construim un spital fizic și nu ne-au lăsat. Așa că, ce am putut, autovehiculele și logistica necesară le-am achiziționat din banii de subvenție. Ce nu s-a putut, pentru că ne-au amenințat că ne vor băga la închisoare, am cumpărat din donațiile și cotizațiile care în mod normal le dădeam la partid”, spune George Simion.

Spitalul mobil este deschis între orele 08 și 18. În primele două zile, au făcut controale de specialitate 350 de persoane. Caravana va ajunge în Neamț, pe 10 iulie, unde va sta cinci zile.