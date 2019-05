Cardiganul purtat de Kurt Cobain la ultima ședință foto cu Nirvana, vândut pentru 75.000 de dolari

Un cardigan purtat de muzicianul Kurt Cobain la ultima ședință foto cu trupa Nirvana a fost vândut pentru 75.000 de dolari la o licitație care a avut loc în Culver City, California, potrivit The Guardian, potrivit mediafax.

Muzicianul a purtat acest cardigan la o ședință foto care a fost organizată înainte de lansarea albumului "In Utero", în vara anului 1993, și a fost adjudecat la un preț mai mult decât dublu față de cel cu care a fost estimat.

Fotografii cu Cobain purtând acest cardigan, realizate de Jesse Frohman, au apărut și în volumul foto "Kurt Cobain: The Last session".

Ședința foto fusese programată în Central Park din New York, dar Cobain s-a îmbolnăvit și astfel fotografiile au fost realizate în subsolul hotelului unde era cazată trupa. Cobain a sosit cu trei ore întârziere și a cerut o găleată pentru că se simțea rău, spun cei de la casa de licitații.

Potrivit publicației Rolling Stone, după înmormântarea muzicianului, văduva lui Cobain, cântăreața Courtney Love, i-a oferit cardiganul unei cunoștințe.

În 2015, cardiganul verde purtat de Cobain în timpul concertului "Nirvana’s MTV Unplugged" a fost vândut la licitație pentru 137.000 de dolari.

Kurt Cobain avea 27 de ani atunci când s-a sinucis prin împuşcare, pe 5 aprilie 1994, în vila lui din Seattle. Trupul său neînsufleţit a fost descoperit după trei zile.

Trupa Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic la sfârşitul anilor 1980, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X, din anii 1990, cu hituri precum "Smells Like Teen Spirit" and "Come As You Are".

După sinuciderea lui Kurt Cobain, în 1994, la vârsta de 27 de ani, formaţia s-a destrămat, după ce a lansat trei albume de studio într-o carieră de şapte ani, interval în care Nirvana a vândut 75 de milioane de discuri în toată lumea. Trupa rock Nirvana a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în aprilie 2014.