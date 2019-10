Cardiganul verde al lui Kurt Cobain, scos la licitație, nu a fost spălat

Cardiganul verde pe care solistul trupei Nirvana, Kurt Cobain, l-a purtat în timpul concertului susținut pentru seria "MTV Unplugged", scos la vânzare de compania Julien's Auctions, nu a fost spălat, fiind păstrat într-un seif, arată Smart Radio, care păstrează rulează piesele artistului în playlist, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Victor Ponta își ‘toarnă’ foștii colegi din PSD: ‘Am sute de mesaje în telefon’

În noiembrie 2015, cardiganul lui Kurt, "din acril, mohair și lycra, prevăzut cu cinci nasturi, din care unul lipsește, cu două buzunare exterioare", a fost vândut pentru suma de 137,500 de dolari de aceeași casă de licitații. Atunci, prețul estimat a fost de 60,000 de dolari.

Cel care a cumpărat atunci cardiganului, un om de afaceri care a preferat să nu-și dezvăluie identitatea, a păstrat articolul vestimentar într-o hârtie specială de protecție și l-a depozitat într-un seif.

"Este extrem de important ca noi să nu-l spălăm. Încă are pete pe el. Pot fi văzute chiar și urme ale unor arsuri de țigară", a declara Darren Julien, fondatorul companiei Julien’s Auctions.

Pe 25 octombrie, cardiganul va fi din nou vândut, iar prețul minim este estimat la 200,000 de dolari.

"Icons & Idols: Rock 'n' Roll a devenit o investiție. Nu este doar o piață pentru colecționari, ci și pentru investitori. Persoana care a cumpărat cardiganul în 2015 a făcut o investiție. Anticipăm că va fi vândut pentru o sumă dublă", a adăugat Julien.

Licitația intitulată "Icons & Idols: Rock 'n' Roll" va avea loc pe parcursul a două zile, pe 25 și 26 octombrie.

Printre obiectele ce vor mai putea fi achiziționate la licitația de la finalul lunii octombrie se numără versuri scrise de mână de muzicieni precum Bob Dylan, Eric Clapton și Bruce Springsteen.

Citește și: Noi declarații făcute de Dan Barna! ‘ Am votat pentru claritate şi rezolvarea crizei’

Trupa Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic la sfârşitul anilor '80, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X, din anii '90, cu hituri precum "Smells Like Teen Spirit" and "Come As You Are". După sinuciderea lui Kurt Cobain, în 1994, la vârsta de 27 de ani, formaţia s-a destrămat, după ce a lansat trei albume de studio într-o carieră de şapte ani - interval în care Nirvana a vândut 75 de milioane de discuri în toată lumea.

Piesele artistului se găsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici: http://www.smartradio.ro/.