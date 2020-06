Care e recomandarea premierului Orban pentru petrecerea concediului

Premierul Ludovic Orban i-a îndemnat, vineri, pe români ca să-și petreacă, în această vară, concediul în România. ”Haideți să mergem anul ăsta în locurile unde nu am fost din România să sprijinim turismul autohton și să și vedem cu ochii noștri atâtea frumuseți pe care le are România”, a spus el.

”Recomandarea mea este ca românii, pentru a da dovadă de susținere pentru turismul autohton, să-și petreacă concediul în România, pentru că avem atâtea locuri frumoase de văzut… Dacă fiecare dintre noi ne gândim unde nu am fost din superbele locuri pe care le are țara asta... Haideți să mergem anul ăsta în locurile unde nu am fost din România și să ne petrecem concediul în țara noastră să sprijinim turismul autohton și să și vedem cu ochii noștri atâtea frumuseți pe care le are România”, a declarat premierul Ludovic Orban, potrivit Mediafax.ro.

El a mai spus că, potrivit unui sondaj, 80% dintre românia vor să-și petreacă concediul în Romînia.

”Adică e mult mai mare numărul românialor care vor să-și petreacă concediul în România decât în alte țări”, a continuat el.