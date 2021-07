Care sunt următorii pași ai lui Liviu Dragnea

Aflat din nou în libertate, fostul lider social-democrat are de traversat o perioadă marcată de incertitudini.

Pe de-o parte, Liviu Dragnea are de rezolvat problemele de sănătate despre care apropiații au spus că s-au acutizat în cei mai bine de doi ani petrecuți în pușcărie. Încă de când conducea PSD, Dragnea acuza dureri la coloana vertebrală. El a încercat în permanență să evite o operație. În timpul petrecut în penitenciar, persoanele care au ținut legătura cu el au afirmat că nu a primit îngrijire și că problemele lui cu spatele devin tot mai severe. Din cauza durerilor cauzate de o dublă hernie de disc, fostul lider PSD s-a internat în 2019 într-un spital privat din Capitală. După eliberarea din penitenciar, Dragnea și-a programat vizite la medic pentru a-și evalua starea de sănătate și a primi tratamentul necesar.

În plan politic, fostul lider social-democrat are voie să se înscrie într-un partid, dar nu poate candida la funcții publice până în 2024 din cauza condamnării penale. Dragnea a spus că va reveni în politică „dacă am cu cine și pentru cine” și a criticat conducerea actuală a PSD. În replică, președintele PSD i-a transmis că nu se poate reînscrie în partid până când nu intervine reabilitarea. Pe de altă parte, Partidul Forța Națională, de factură naționalistă și suveranistă, i-a lansat o invitație publică lui Dragnea să se înscrie în această formațiune. Apelul nu a primit încă un răspuns. Fostul premier Adrian Năstase a apreciat însă că l-ar vedea pe Liviu Dragnea reprezentant al curentului politic suveranist în România. În spațiul public au mai apărut speculații și zvonuri legate de o eventuală orientare a lui Dragnea către zonele AUR - Diana Șoșoacă și s-a ridicat chiar scenariul construirii de la zero a unei formațiuni.

Până la o decizie privind reintrarea sau nu în politică, Dragnea va fi angajat la o firmă deținută de fiul său, Valentin. Fostul lider PSD nu a zis însă numele firmei și nici cu ce se va ocupa acolo mai exact.

În plan juridic, Liviu Dragnea are dus noi bătălii cu procurorii DNA, care îi vor ocupa și ele timp și energie. Este trimis în judecată în dosarul „Vizita la Trump” și este cercetat în dosarul „Tel Drum”, fără să fie însă trimis în judecată.

De asemenea, înainte să fie condamnat Liviu Dragnea a discutat cu iubita sa, Irina Tănase, despre căsătorie. „Probabil că se va şi întâmpla la un moment dat. Am vorbit şi de copii”, a spus partenera de viața a fostului lider PSD. Pe toată perioada în care a fost încarcerat, Liviu Dragnea a păstrat legătura cu iubita sa, iar Irina Tănase l-a așteptat pe Liviu Dragnea la ieșirea din penitenciar. Cei doi nu și-au prezentat însă planurile de viitor.