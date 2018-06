Variantele judecătorilor în cazul Dragnea: scenariul care îl poate salva pe liderul PSD

Instanța supremă este așteptată, joi, să se pronunțe în cazul liderului PSD, Liviu Dragnea. Judecătorii pot dispune achitarea sau condamnarea cu suspendare sau cu executare. Specialiștii în drept au explicat, pentru STIRIPESURSE.RO, cum poate scăpa Liviu Dragnea de închisoare chiar dacă va fi condamnat.

Potrivit Codului de Procedură Penală, în ceea ce privește judecata în primă instanță, "deliberarea şi pronunţarea hotărârii se fac în ziua în care au avut loc dezbaterile sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la închiderea dezbaterilor".

"În situaţii excepţionale, când, raportat la complexitatea cauzei, deliberarea şi pronunţarea nu pot avea loc în termenul prevăzut la alin. (1), instanţa poate amâna pronunţarea o singură dată pentru cel mult 15 zile", prevede legea, se arată în CPP.

Termenul curge de la ziua dezbaterilor, în acest caz fiind 15 mai. Magistrații au amânat sentința de 3 ori până în prezent, iar potrivit legii, dacă sentința s-ar amâna, judecătorii ar avea la dispoziție doar câteva zile.

Pe de altă parte, au fost cazuri în care magistrații nu au respectat acest termen.

În ceea ce privește decizia, judecătorii ar putea dispune achitarea sau condamnarea liderului PSD. În cazul unei sentințe de condamnare, aceasta poate fi cu suspendare sau executare.

La ultimul termen, procurorii DNA au cerut 7 ani și 6 luni de detenție pentru Liviu Dragnea, dar și anularea suspendării sentinței de 2 ani din dosarul în care a fost condamnat la 2 ani pentru fraude electoare, anchetatorii considerând că sunt fapte concurente.

Specialiștii în drept au explicat, pentru STIRIPESURSE.RO, că în cazul liderului PSD, ar fi vorba despre concurs de infracțiuni.

Potrivit Codului de Procedură Penală, concurs de infractiuni exista:

"a) cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite de aceeasi persoana, inainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele. Exista concurs chiar daca una dintre infractiuni a fost comisa pentru savarsirea sau ascunderea altei infractiuni;

b) cand o actiune sau inactiune, savarsita de aceeasi persoana, datorita imprejurarilor in care a avut loc si urmarilor pe care le-a produs, intruneste elementele mai multor infractiuni".

În această situație există și posibilitatea unei noi condamnări cu suspendare. Astfel, instanța poate dispune anularea suspendarii pedepasei din dosarul Referendumului, contopirea cu o nouă pedeaspă și dispunerea unei noi suspendări. Pe de altă parte, există unei condamnări cu executare. Oricare ar fi decizia, aceasta nu va fi definitivă.

"Codul penal mentioneaza ca daca o persoana comite doua infractiuni, dintre care a doua este comisa mai inainte de a interveni condamnarea definitiva pentru prima, atunci este vorba de un concurs de infractiuni. Altfel ar fi recidiva. In amandoua situatiile se va face contopirea celor doua pedepse, iar sporul pentru recidiva este mai mare. Tot astfel, in timp ce la concursul de infractiuni, in anumite conditii, se poate da chiar pedepasa cu suspendarea, pentru recidiva singura solutie este pedeapsa cu executare", a explicat, sub protecția anonimatului, un magistrat, pentru STIRIPESURSE.RO.

Liderul PSD este acuzat de instigare la abuz în serviciu și la fals intelectual,în legătura cu angajarea a două persoane la DGASPC Teleorman.