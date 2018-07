Care va fi noul selecționer al Spaniei

Criticat de multe voci pentru decizia de a-l înlocui pe Julen Lopetegui cu Fernando Hierro cu doar două zile înaintea debutului Spaniei la Cupa Mondială, Luis Rubiales, preşedintele Federaţiei Spaniole de Fotbal, nu se dezice de decizia luată şi îşi arată susţinerea faţă de actualul selecționer.

Rubiales a fost cel care nu a putut trece peste faptul că Lopetegui a ascuns negocierile cu Real Madrid şi a preferat să-l demită pe fostul portar pentru a transmite că echipa naţională nu tebuie pusă niciodată sub un club. Zis şi făcut, doar că drumul Spaniei în Rusia s-a oprit rapid, în optimile de finală: "Niciodată nu o să mă dezic de ceea ce am decis înainte de Mondial. Trebuie să continuăm pe acest drum", a început discursul lui Rubiales, care a transmis că nu se grăbeşte să ia o nouă decizie importantă: "Le-am fost superiori şi este dureros că am fost eliminaţi, cu toate că adversarul nu a fost la acelaşi nivel cu noi. Să fie clar, Hierro, jucătorii şi cei din staff-ul tehnic au avut un comportament de care sunt mândru şi vreau să le mulţumesc. În următoarele săptămâni vom vedea ce este mai bine pentru naţională. Avem nevoie de linişte", relatează mediafax.

În timp ce Rubiales îndeamnă la calm şi cere timp, presa din spania anunţă că şefii fotbalului iberic se gândesc deja la numele viitorului selecţioner şi îl iau în calcul, ca primă variantă, pe Roberto Martinez (44 de ani), selecţionerul care a calificat Belgia în optimi cu trei victorii din trei meciuri şi nouă goluri marcate.

Rubiales şi gaşca sa consideră că Martinez are atuul de a fi lucrat în ultimul timp cu jucători de cea mai bună calitate, pe care i-a făcut să funcţioneze ca o echipă, iar negocierile ar putea fi demarate după Cupa Mondială, în funcţie şi de rezultatul pe care-l va obţine antrenorul care a semnat de curând prelungirea înţelegerii cu Belgia.