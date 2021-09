Carlo Ancelotti după meciul cu Şeriff Tiraspol: Este dificil de explicat această înfrângere, având în vedere jocul pe care l-am prestat

Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat, după ce formaţia lui a fost învinsă, acasă, cu 2-1, de Şeriff Tiraspol, în Liga Campionilor, că îi este dificil să explice eşecul.

"Este dificil de explicat această înfrângere, având în vedere jocul pe care l-am prestat. Şeriff s-a apărat bine, dar noi am combinat bine, am reuşit să le spargem defensiva, am avut o mulţime de centrări... dar ceea ce nu am făcut bine au fost micile detalii. Am fi putut fi mai concentraţi. Alegerile mele tactice după ce am egalat? Nu cred că am pierdut pentru că l-am pus pe Camavinga ca lateral. Am pierdut pentru că nu am avut noroc şi din cauza micilor detalii. Hazard? Nu i-a lipsit decât golul. Pentru că în rest a jucat bine, a combinat bine cu Karim Benzema. Nu îi mai rămâne decât să înscrie", a spus Ancelotti, potrivit lequipe.fr, citat de news.ro

Şeriff Tiraspol a reuşit o nouă surpriză, uriaşă de data aceasta, în actuala ediţie a Ligii Campionilor, plecând cu toate punctele de pe Stadionul Santiago Bernabeu, scor 2-1, după meciul cu liderul din LaLiga, Real Madrid. Şeriff este primul loc în Grupa D după două etape, cu maximum de puncte.

Au marcat: Benzema '65 (p) / Jakhshibaev '25, Sebastien Thill '89.

Celălalt meci al grupei, Şahtior Doneţk - Inter, s-a terminat 0-0.

Clasament: Şeriff Tiraspol - 6 puncte, Real Madrid - 3 puncte, Inter - un punct, Şahtior un punct.