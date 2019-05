Carmen Avram, locul 2 pe lista PSD la alegerile europarlamentare, a votat în jurul 18.30, în Capitală.

Am votat cu gândul la o Românie mai bună, am votat cu speranța că vom fi 32 de parlamentari uniți la Bruxelles, am votat cu speranța că vor fi niște lideri mai buni la Bruxelles, care nu vor mai privi România cum au privit-o până acum.

În legătură cu referedumul am spus tot ce era de spus în timpul campaniei.”, a spus Carmen Avram.