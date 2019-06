Carmen Dan a făcut bilanțul provizoriu al ploilor: S-au autoevacuat și s-a și intervenit pentru evacuare în cazul a peste 300 de persoane

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a susținut, în urmă cu puțin timp, o conferință de presă, în care a venit cu precizări despre efectele devastatoare pe care le-au produs ploile torențiale în multe zone din țară. Din nefericire, viiturile au luat și patru vieți în județul Prahova, acolo unde patru copii au pierit în apele învolburate, iar mama lor a fost salvată în ultimul moment.

Vă prezentam mai jos declarația ministrului Carmen Dan.

”În primul rând doresc să transmit public condoleanțe pentru familia Toader care a trecut printr-o mare tragedie cauzată de pierderea a 3 copii.

Pe cel de-al 4-lea, băiețelul de 2 ani și 6 luni, vă asigur că toată lumea îl caută cu întreaga determinare. Forțele de intervenție, dar și voluntarii fac toate eforturile pentru a-l găsi pe Iacob.

Mama copiilor este în continuare în Spitalul județean Prahova sub asistență medicală și consiliere psihologică.

Am discutat azi de mai multe ori cu prefectul de Prahova și vă asigur că se vor face toate demersurile pentru a acorda întreg sprijinul acestei tinere familii greu încercate.

Vreau să menționez un aspect important și așa cum știți nu este prima dată când și eu și secretarul de stat Arafat o facem – este foarte important ca cetățenii să fie informați și să urmeze recomandările autorităților atunci când se anunță schimbări ale vremii.

Atenționarea de vreme rea s-a făcut prin sistemul ROALERT

Spre exemplu, raportat la situația din Prahova au existat ieri 2 avertizări meteorologice de Cod Portocaliu – prima la ora 11.00 cu intrare în vigoare de la ora 15 și care viza cantități de apă de 40-50 litrii/m2 și izolat până spre 80 litri/m2, iar a doua la ora 14.23, tot de Cod Portocaliu care atenționa asupra riscului de precipitații abundente și de grindină. Cea de-a doua avertizare era de tip NOWCASTING – adică cu intrare în vigoare imediată.

Prima avertizare s-a comunicat la toate primăriile, iar a doua, tocmai pentru că era cu intrare în vigoare imediată a făcut obiectul unui mesaj ROALLERT, mesaj care s-a transmis conform datelor noastre în jurul orei 14.50.

Prima informație despre evenimentul tragic a fost primită la ora 16.15 când a fost recepționat un apel de urgență prin care se semnala că o persoană majoră cu 4 copii au fost luați de apă și plutesc efectiv cu tot cu pat.

Așadar, atenționez încă o dată – aveți în vedere informațiile transmise de autorități și respectați recomandările primite pentru a evita o tragedie!

22 de județe au fost afectate de ploi torențiale și inundații

Așa cum știți deja, de mai bine de aproape 24 de ore în mai multe regiuni ale țării au fost înregistrate fenomene meteorologice periculoase sub formă de viituri sau ploi torențiale însoțite de vânt puternic sau grindină.

Efecte ale acestor fenomene s-au înregistrat la nivelul a 90 de localități din 22 de județe, însă gravitatea acestora a diferit în funcție de intensitatea producerii lor.

Conform procedurilor de reacție la astfel de evenimente, au fost operaționalizate grupele operative la nivelul a 25 de județe și a fost ridicată capacitatea operațională – adică a fost mobilizat personal suplimentar la nivelul județelor Prahova și Argeș. Argeșul a crescut capacitatea operațională pentru a funcționa ca o bază de suport pentru județele limitrofe și nu ca urmare a gravității fenomenelor din județ.

Peste 10.000 de angajați MAI au intervenit în țară

MAI a avut mobilizați peste 10.000 de oameni și peste 4.000 de mijloace de intervenție în județele unde au fost și mai sunt încă intervenții.

Asta în condițiile în care avem alții peste 7.000 de oameni implicați numai astăzi în evenimentul ocazionat de vizita Papei.

Revenind la situația privind inundațiile:

Împreună cu secretarul de stat pentru relația cu Instituțiile Prefectului am fost astăzi în Centrul Operativ de Comandă de unde am ținut permanent legătura cu prefecții din județele cele mai grav afectate de inundații.

Situația nu este încă finalizată, dar sunt deja județe unde putem spune că lucrurile s-au normalizat.

În aceste județe am cerut dimineață să se înceapă inventarierea pagubelor ca o primă măsură până când vom începe și evaluarea acestora.

Punctual, s-au luat măsuri de sprijin pentru comunitățile unde au apărut probleme la rețeaua de apă potabilă cum ar fi spre exemplu localitatea Viperești din județul Buzău unde s-a asigurat transportul de apă potabilă pentru 200 de persoane, cantitatea de apă fiind îndeajuns pentru 4 zile.

De asemenea, acolo unde s-a impus, am cerut prefecților să asigure containere pentru cazarea temporară a persoanelor ale căror locuințe au fost inundate și care nu s-au putut muta la rude sau în alte spații temporare.

624 de locuințe au fost afectate

Am primit deja de la fiecare prefectură o informare prealabilă a pagubelor înregistrate și suntem în măsură să vă prezentăm următoarele date, cu mențiunea că este vorba de un inventar preliminar:

- Locuințe afectate - 624

- Inundațiile au afectat 5 sedii ale unor instituții publice – 1 liceu din Ploiești, 1 spital – spitalul județean din Ploiești, 1 sediu IPTF din Iași și 2 judecătorii una din Roman, jud Neamț și din Oltenița, jud Călărași. În urma intervențiilor s-a degajat apa din interior, situațiile fiind rezolvate.

- Drumuri naționale afectate temporar – 10

- Drumuri județene afectate temporar – 5

300 de persoane au fost evacuate din case

În prezent mai sunt probleme pe DN 73 D pe raza localității Boteni unde s-a produs o alunecare de teren pe o zonă de aproximativ 200 de metri și a fost nevoie de o deviere a traficului rutier până la îndepărtarea obstacolelor de pe artera rutieră. Al doilea este DJ 100 H în județul Prahova.

- Circulația feroviară a fost afectată temporar pe 3 tronsoane. Nu mai sunt în prezent probleme cu circulația feroviară.

- La nivel național s-au auto-evacuat și s-a și intervenit pentru evacuare în cazul a peste 300 de persoane, cele mai multe din județul Prahova.

Tot în Prahova în localitatea Apostolache 16 persoane sunt izolate într-o zonă din cauza a 2 podețe care s-au dărâmat.

Pompierii sunt în contact cu acestea însă oamenii nu vor să plece din locuințe neaflându-se în pericol iminent și spunând că au tot ce le trebuie. Situația lor este în continuare monitorizată de pompieri și am cerut ca în cazul în care apare cel mai mic semn de risc, să se decidă evacuarea lor cu bărcile salvatorilor.

Am avut de curând o videoconferință cu prefecții din județele afectate și am cerut ca imediat după ce se termină intervențiile și vremea o permite să constituie comisiile de evaluare a pagubelor, astfel încât, în cel mai scurt timp să putem să decidem la nivel de Guvern măsurile de sprijin necesare.

Se vor asigura despăgubiri financiare pentru familiile afectate

La această videoconferință au participat și reprezentanții AUTORITĂȚILOR JUDEȚENE PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ care sunt în măsură să facă dosarele necesare acordării și unui alt tip de ajutor financiar pentru familiile afectate, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

De asemenea, am cerut ca în județele unde sunt probleme la alimentarea cu electricitate să crească numărul echipelor de intervenție și să se lucreze în continuare până la lăsarea întunericului. Spre exemplu în Prahova au fost peste 5.000 de abonați fără energie electrică, iar acum mai sunt în jur de 400.

Evident că această primă evaluare va fi completată pe parcursul zilei de mâine astfel încât luni dimineață să putem avea dimensiunea pagubelor produse la nivel național.

Asta înseamnă că trebuie să rămânem în alertă atât timp cât mai sunt încă în vigoare avertizările hidrologice și meteorologice. Asta am cerut și prefecților și tuturor autorităților locale!

Am planificat această videoconferință în mod intenționat la finalul zilei, tocmai pentru că nu am vrut să-i țin pe oameni din treabă. Am fost prefect și știu că atunci când se întâmplă astfel de situații prefecții și autoritățile locale în general trebuie să fie în teren și mai puțin la birouri.

141 de persoane, printre care și copii, au primit îngrijiri medicale la Șumuleu Ciuc

Înainte de a încheia, vreau să vă prezint câteva aspecte care privesc intervenția structurilor MAI astăzi la evenimentul de la Șumuleu:

Am avut prin structurile pentru situații de urgență 141 de persoane la care s-a intervenit, iar altora peste 260 li s-a acordat asistență medicală fiind hipotermici. Dintre aceștia 20 erau copii care făceau parte dintr-un grup venit din Italia.

Misiunile MAI nu s-au terminat încă, nici cele privind vizita Papei și nici cele privind intervențiile pentru salvarea de vieți ca urmare a situațiilor de urgență.

Rămânem în continuare mobilizați și vă vom ține la curent cu dinamica situațiilor din țară. Înainte de a coborî la această declarație ni s-a mai raportat o situație deosebită în Alba, așa că este evident că pericolul nu a trecut și încă ne mai putem confrunta cu situații de risc.

Închei prin a transmite, încă o dată apelul de a fi atenți la avertizările meteo și la recomandările autorităților. De asemenea, profit de ocazie și le mulțumesc tuturor angajaților MAI care sunt la datorie în aceste zile.”