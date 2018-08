Carmen Dan anunță care este situația șefului Jandarmeriei: Suntem în procedura de avizare. Și astăzi poate să primească avizul de la CSAT

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marţi că procedura de avizare a lui Sebastian Cucoş pentru definitivarea la conducerea Jandarmeriei Române este în curs, colonelul ocupând deocamdată funcţia ca interimar, transmite Agerpres.

"În acest moment, Sebastian Cucoş este inspectorul general al Jandarmeriei Române. Suntem încă în procedura de avizare. Teoretic, şi astăzi poate să primească avizul de la Cotroceni, de la CSAT. Noi am făcut demersurile şi am depus toate documentele în timp util", a declarat Carmen Dan la sediul MAI.Ea a adăugat că nu a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis despre avizarea lui Sebastian Cucoş şi nu cunoaşte poziţia şefului statului în această chestiune."Nu ştiu, că s-a opus, că nu s-a opus, ştiu doar că suntem încă în procedură. Nu am discutat cu domnul preşedinte pe acest subiect", a precizat ministrul.Potrivit informaţiilor apărute în presă, lui Sebastian Cucoş îi expiră, marţi, al doilea mandat de şase luni ca inspector şef interimar al Jandarmeriei Române.