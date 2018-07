Carmen Dan, despre intervenţia jandarmilor la proteste: ' Să nu-și imagineze cineva că ministrul este cel care se implică și dă comenzi'

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, explică într-un interviu la România TV că Jandarmeria nu intervine violent la proteste, aşa cum se întâmplă în alte ţări civilizate, ci doar extrage din mulţime anumite persoane violente. Ordinul pentru orice intervenţie în forţă o să prefectul, mai spune ministrul.

"Am văzut, de asemenea, în alte state europene, care achesăm cu toții că sunt democratice, intervenții în forță ale Jandarmeriei. Nu s-a întâmplat nicăieri în România o astfel de intervenție. Dacă stau și mă gândesc bine, de un an și jumătate o singură dată Jandarmeria a avut o intervenție mai violentă pentru a restabili ordinea publică: februarie 2017. Și nici atunci nu a fost o intervenție în forță, ci doar o acțiune prin care am extras din mulțime acele persoane care incitau la dezordine publică. Mai mult decât atât și, cu permisiunea dumneavoastră, am să închei subiectul pentru că în fiecare zi voi găsi și voi căuta prilejul de fiecare dată să arăt Jandarmeria în adevărata ei lumină și așa cum este în realitate. Să nu-și imagineze cineva că ministrul este cel care se implică și dă comenzi Jandarmeriei. Ministrul nu este jandarm, nu este polițist, nu este pompier.

Să nu creadă cineva că eu duminică de duminică mă duc la minister și din umbră dau comenzi Jandarmeriei să acționeze într-un fel sau în alt fel. Sub nicio formă. Misiunile operative sunt conduse de comandantul acțiunii și să știți că intervenția în forță nu este decisă de comandantul Jandarmeriei. Este decisă de Prefect. Așa spune legea noastră și trebuie să o citim cu toții în aceeași notă. Prefectul este cel care dă dispoziție pentru o intervenție în forță a Jandarmeriei.

Atunci când viața jandarmilor este pusă în pericol există și posibilitatea, dar este o situație excepțională reglementată în lege, prin care comandantul acțiunii, nu comandantul Jandarmeriei, adică cel care este la fața locului și cel care coordonează întreaga misiune ia decizia unei acțiuni de repliere, în așa fel încât forțele Jandarmeriei să fie protejate și scoase din zona de pericol. Aceasta este realitatea", a declarat Carmen Dan, la România TV.

