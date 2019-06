Carmen Dan, despre relația cu Viorica Dăncilă după condamnarea lui Dragnea: 'Niciodată n-aș pune-o într-o situație dificilă'

Ministrul de Interne, Carmen Dan, susţine că este posibil ca în PSD să fie persoane care îşi doresc ca ea să nu mai ocupe acest portofoliu. Cât despre relația cu Viorica Dăncilă, Carmen Dan a spus că premierul este un om corect și niciodată nu ar pune-o într-o situație dificilă.

Întrebată, duminică seară, într-o emisiune la Antena 3, dacă crede că în PSD există persoane care îşi doresc ca ea să nu mai fie ministru, Carmen Dan a spus: "Este foarte posibil să existe pentru că eu nu am plecat niciodată de la premisa că o persoană este de neînlocuit sau este atât de bine pregătită pentru orice domeniu încât nu poate fi vreodată luată în discuţie înlocuirea acelei persoane".

"Apoi, am spus-o de fiecare dată, eu am primit acest mandat de la partidul care s-a gândit că aş putea face faţă la o asemenea responsabilitate şi am spus tot partidul este cel care îmi poate cere să părăsesc acest portofoliu (...) Dar până acum niciun coleg de-al meu nu s-a exprimat în sensul unei opţiuni ca eu să plec de la Ministerul de Interne, nici premierul României nu s-a exprimat. Am o relaţie corectă, deschisă, ne cunoaştem de ani de zile cu premierul Viorica Dăncilă, consider că este un om corect şi niciodată n-aş pune-o într-o situaţie dificilă", a declarat Carmen Dan, potrivit news.ro.

Ea a mai spus că încă nu s-a luat vreo decizie privind o eventuală remaniere.

"Acum, în ce priveşte remanierea, este o discuţie şi nu este prima remaniere. Sunt voci care au spus că ar fi de discutat şi o astfel de propunere. În mod concret, nu s-a luat nicio decizie până în acest moment, nu am o temere din această perspectivă, mi se pare un lucru absolut normal. Dar evident trebuie discutat acolo unde se discută deciziile politice, în coaliţia de guvernare şi în PSD. Aşa că dacă va fi să fie o remaniere, eu sunt convinsă că se va face o analiză serioasă şi se va lua cea mai bună decizie", a afirmat ministrul de Interne.

Ea a spus că nu a simţiti vreo schimbare în atitudinea premierului faţă de vreun ministru sau faţă de ea, după condamnarea lui Liviu Dragnea.

"Poate o mai mare presiune, o mai mare dorinţă de a transmite un mesaj de unitate", a susţinut Dan.