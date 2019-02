Carmen Dan îl acuză pe Klaus Iohannis: E mult mai preocupat de bugetul unei structuri de informații decât de cel al ministerului

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustine ca presedintele Romaniei este mai preocupat de bugetul unei structuri de informatii decat de cel al MAI.

"In CSAT o pozitie bine conturata a avut ministrul de finante. Era si o nevoie de a face si acest pas si a obtine acel aviz. Nu a fost o batalie, dar in mod evident presedintele Iohannis are intotdeauna o atitudine combatanta atunci când vine vorba de anumite institutii, e mult mai preocupat de bugetul unei structuri de informatii decat de cel al ministrului, eu asta simt", a declarat Carmen Dan la Antena 3.

Citeste si Decizie controversată în Justiție - După ani de procese, un sat întreg rămâne RETROCEDAT unei familii

Referitor la bugetul SPP, ministrul spune: "In lege se spune foarte clar ca aceasta institutie are competente privind asigurarea pachetului de securitate a demnitarilor, romani si straini, asigura protectia presedintelui României, a fostilor președinti, a fostilor premieri pentru o anumita perioada. In mod real, SPP asigura paza si protectia președintelui, a familiei acestuia, a demnitarilor străini care vin in România, si, mai nou, pe perioada presedintiei Consiliului UE, a premierului României. Acest buget ar trebui sa fie configurat pe ce acopera potrivit competentelor legale. Pe perioada mandatului, SPP coordoneaza misiunea de asigurare a pachetului de protectie. Si SRI are competente in asigurare, dar lucrurile astea nu se fac doar de o institutie, iar MAI are cea mai consistenta contributie".

In ceea ce priveste cresterea bugetului MAI, Carmen Dan o considera justificata, anuntand ca vor fi alocati salariilor, dotarilor si investitiilor.