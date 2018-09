Carmen Dan, reacție la acuzațiile lui Firea: Singura atitudine este aceea de decență și de rezervare

Ministrul Carmen Dan a declarat, miercuri, în contextul acuzațiilor Gabrielei Firea potrivit cărora ea ar trebui să-și dea demisia din funcție, că singura atitudine pe care poate s-o aibă este aceea de decență și că nu dorește să implice MAI în disputele politice, scrie Mediafax.

„Pe mine n-o să mă auziți răspunzând unor astfel de afirmații care au conotație politcă, ce țin de sfera politică de pe scrările Ministerului de Interne. Atât timp cât voi fi ministru de Interne, această instituție nu se va implica în disputele politice. (...) Cred că singura atitudine pe care poate s-o aibă un om responsabil și un șef de instituție responsabil este aceea de decență și de rezervare. N-am să-mi părăssesc această atitudine atât timp cât voi reprezenta juridic acest minister. Vom lămuri toate aspectele care țin de derularea evenimentelor din 10 august în cadrul instituțional”, a declarat ministrul Carmen Dan, la intrarea în sediul Ministerului de Interne.

Primarul Gabriela Firea a spus, în urmă cu câteva zile, că a cerut demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne, după semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul european Corina Crețu.

"Trebuie să vă explic contextul. Eu am luat cuvântul și le-am transmis colegilor mei faptul că am vorbit ieri cu Corina Crețu, comisar european, care mi-a relatat o discuție cu domnul Juncker și colegii săi, faptul că aceștia și-au exprimat îngrijorarea față de situația politică din România și situația din 10 august, faptul că nu e apreciat de alte state europene, apreciind că intervenția jandarmilor a fost corectă până la un punct în are avea loc apărarea clădirii Guvernului. Nu au fost de acord ca manifestanții care nu au fost violenți au suportat gaze lacrimogene și erau de ajuns alte măsuri mai blânde. Practic extragerea celor care aruncau în jandarmi", a spus Gabriela Firea.