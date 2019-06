Carmen Dan, replică pentru Iohannis: 'Ştie foarte bine cum stau lucrurile'/ Aproape 10.000 de sesizări de vot multiplu

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat, duminică seară, la Antena 3, că au fost "peste 9.200 de semnalări de vot multiplu", menţionând că toate atribuţiile ministerului în cadrul alegerilor europarlamentare din data de 26 mai au fost doar în plan intern.

"Am pus ideile principale cu privire la ce face MAI în ziua alegerilor şi anume: asigură paza secţiilor de votare, asigură transportul buletinelor de vot, asigură ordinea publică în exteriorul secţiilor de votare, cercetează sesizările privind posibile fapte de încălcare a legislaţiei electorale, asigură, prin prefecţi, respectarea termenelor activităţilor din calendarul electoral. Sunt absolut sigură că domnul preşedinte (Klaus Iohannis n.r.) ştie foarte bine cum stau lucrurile. Am sesizat BEC cu privire la închiderea, corelarea proceselor verbale despre referendum. Erau informaţii pe care le primeam în centrul operativ. Am realizat că este important să transmitem aceste date şi către BEC. Am închis ziua cu peste 9.200 de semnalări de vot multiplu", a susţinut Dan, potrivit Agerpres.



Ea a adăugat că datele despre aceste semnalări le are STS-ul, însă responsabilitatea MAI era să semnaleze aceste alerte.



"Responsabilitatea mea şi, implicit, a ministerului a fost să semnalăm că sunt aceste alerte şi că le primim, numărul lor fiind consistent. Eu m-am raportat pe tot parcursul acestei zile doar la ce se întâmplă în plan naţional. Am avut o discuţie telefonică cu domnul director general (al STS n.r.). L-am informat că o să trimitem această corespondenţă şi către STS, şi către AEP şi către BEC. Ulterior am şi făcut-o. Noi am verificat aceste semnalări, încă se verifică, sunt foarte multe, însă cred că cineva ar trebui să le spună oamenilor, tehnic, cum a fost posibil să avem aşa de multe semnalări", a precizat Dan.