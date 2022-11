Carnagiu în Egipt: un autobuz plin cu oameni a căzut într-un canal adânc

19 persoane au murit și alte 6 au fost rănite după ce un autobuz a căzut sâmbătă într-un canal în nordul Egiptului, a anunțat Ministerul Sănătății.

Autobuzul transporta aproximativ 35 de persoane, informează Mediafax.

A deraiat pe o autostradă și a căzut în canalul Mansuriya din orașul Aga, potrivit unor surse de securitate citate de Reuters.

