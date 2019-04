Caroline Garcia: 'Am vrut să câştig și am încercat totul'

Jucătoarea franceză Caroline Garcia a declarat după meciul pierdut cu Simona Halep, contând pentru semifinalele Fed Cup, că a încercat totul pentru a câştiga şi a luptat pentru victorie timp de trei ore pe teren, informează Agerpres.

România conduce Franţa cu 2-1 la Rouen, în semifinalele Fed Cup, după ce Simona Halep a învins-o pe Caroline Garcia cu 6-7 (6), 6-3, 6-4, după 2 ore şi 57 minute de joc. În primele partide de simplu disputate sâmbătă la Kindarena din Rouen, Simona Halep a învins-o pe Kristina Mladenovic cu 6-3, 6-1, iar Caroline Garcia a dispus de Mihaela Buzărnescu cu 6-3, 6-3.

''A fost un meci foarte strâns, dar în ultimul set, ea fost puţin mai agresivă decât mine. Uneori am fost prea aproape de linia de fund, nu am văzut bine tuşa, am risipit şi câteva puncte, dar a fost foarte echilibrat. Nu am simţit nicio presiune negativă, deşi există mereu presiune. Dar îmi place să joc în această competiţie, eram pregătită de luptă, am avut parte de bătălia pe care mi-am dorit-o, dar a fost o experienţă grozavă pentru mine. Am vrut să câştig, am încercat totul, dar acest meci nu a curs în favoarea noastră. Dar mai avem şanse şi vom continua să luptăm'', a declarat Caroline Garcia (21 WTA) la conferinţa de presă de după meci.

Garcia a adăugat că faptul că a rezistat trei ore pe teren arată că este aproape să revină la cel mai bun nivel al ei.

''Am încercat să-mi îmbunătăţesc jocul în diferite aspecte. M-am simţit bine la începutul meciului, care a fost lung şi intens. Am agăţat mingi pe care nu mă gândeam că le pot ajunge. Am rămas calmă, dar victoria a revenit Simonei. Sunt dezamăgită că nu am adus al doilea punct echipei, dar ea era favorită şi a făcut un meci foarte bun. Am făcut şi eu un meci foarte bun, dar în setul trei, la câteva atacuri mi-au lipsit câţiva centimetri, am avut câteva şanse. Am fost aproape de Simona şi asta mă motivează. Am crezut în şansa mea, de la început până la sfârşit, nu am fost departe să înclin balanţa de partea mea. Evident au fost lucruri pe care le puteam face mai bine, dar asta îmi dă încredere să continui, pentru că fizic am rezistat trei ore la un meci foarte intens'', a adăugat Garcia.

Jucătoarea franceză s-a declarat disponibilă pentru partida de dublu, dacă căpitanul Julien Benneteau va apela la serviciile ei: ''Dacă mi se cere, eu sunt pregătită''.

Semifinala Franţa - România se joacă pe o suprafaţă de zgură instalată în Palatul Sporturilor Kindarena din Rouen, cu o capacitate de 4.976 locuri, conform informaţiilor furnizate de organizatori. Echipa Franţei este compusă din Alize Cornet, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Kristina Mladenovic şi Fiona Ferro, iar selecţionata României este alcătuită din Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru.

În sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup, România a învins echipa Cehiei, deţinătoarea trofeului, cu 3-2, prin punctele obţinute de Simona Halep, victorioasă în ambele partide de simplu, şi de perechea Irina Begu/Monica Niculescu, în timp ce Franţa a dispus cu 3-1 de Belgia.

România înfruntă Franţa pentru a doua oară în Fed Cup. Primul meci s-a disputat în 1976, când româncele Virginia Ruzici şi Florenţa Mihai s-au impus cu 3-0 în finala turneului de consolare al competiţiei găzduite la Philadelphia, în SUA.