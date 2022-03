Casa Albă îl refuză pe Poroșenko: Joe Biden nu are planuri de călătorie în Ucraina

Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat că „nu există planuri” ca președintele american Joe Biden să călătorească în Ucraina în această săptămână, când se află în Europa pentru summituri de urgență.

„Călătoria se va concentra pe continuarea mobilizării lumii în sprijinul poporului ucrainean și împotriva invaziei Ucrainei de către președintele Putin, dar nu există planuri de a călători în Ucraina”, a spus ea într-un tweet.

La „Starea Uniunii” de la CNN, ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a pus la îndoială posibilitatea ca președintele Joe Biden să viziteze Ucraina săptămâna aceasta când se va afla în Europa, spunând că „din câte știu eu, opțiunea nu este pe masă."

Petro Poroșenko, fostul președinte al Ucrainei, a declarat sâmbătă la CNN că o vizită a lui Biden în Ucraina ar fi un „simbol al solidarității”.

El a continuat spunând că Biden a fost un „foarte bun prieten al meu și un foarte bun prieten al Ucrainei”, adăugând că o vizită a președintelui SUA ar fi „un pas extrem de corect pentru a demonstra că întreaga lume este alături de noi împotriva Rusiei. ."

