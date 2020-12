Casa Albă propune un nou plan de relansare pentru a salva economia americană

Administraţia Trump a făcut marţi o nouă propunere pentru un plan de relansare a economiei americane, sperând să poată relansa o situaţie blocată de mai multe luni de zile şi să pună de acord parlamentarii democraţi şi republicani care negociază din nou, relatează AFP preluat de agerpres.

