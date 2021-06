Casa Albă susţine abrogarea legii care a autorizat SUA să intre în război împotriva Irakului

Casa Albă susţine o abrogare a unei legi promulgate în 2002 în vederea autorizării Statelor Unite să intre în război împotriva Irakului lui Saddam Hussein, o abrogare care este necesar să fie adoptată în Congres şi care va avea un ”impact minim” asupra operaţiunilor în curs, relatează AFP.

Administraţia preşedintelui democrat Joe Biden ”susţine abrogarea” acestei legi care autorizează folosirea forţei împotriva Irakului şi care a fost promulgată de către George W. Bush în octombrie 2002, ”întrucât Statele Unite nu au activităţi militare în curs care depind numai de acest text”, a anunţat luni într-un comunicat preşedinţia americană, potrivit news.ro.

Abrogarea legii ”ar avea un impact minim asupra operaţiunilor militare în curs”, apreciază Casa Albă.

Camera Reprezentanţilor, majoritar democrată, urmează să se pronunţe asupra abrogării legii săptămâna aceasta şi există şanse mari să abroge legea, denumită ”Authorization for Use of Military Force” (AUMF 2002).

În urma susţinerii Casei Albe, democraţii s-au arătat mai optimişti faţă de organizarea unui vot în Senat, unde deţin o majoritate fragilă.

”Operaţiunile în curs au loc sub egida AUMF din 2001, care autorizează folosirea forţei împotriva anumitor grupări teroriste”, a anunţat liderul majorităţii democrate în Cameră Steny Hoyer.

Acest text, promulgat imediat după atentatele de la 11 septembrie 2001, şi îndreptat iniţial împotriva mişcării islamiste Al-Qaida şi a liderului acesteia Osama ben Laden, nu limitează acţiunea armatei americane nici în timp şi nici geografic.

Pentagonul îşi justifică operaţiunile în străinătate în baza acestei legi, pe care a folosit-o începând din 2001 în vederea lansării multor campanii militare în lume.

Perspectiva unei abrogări a acestui text din 2001 pare mult mai incertă în Congres decât legea din 2002.

Însă Casa Albă a părut luni să deschidă timid calea, fără să citeze în mod direct acest text, şi cu un avertisment.

Joe Biden ”este hotărât să coopereze cu Congresul pentru a se asigura că autorizări depăşite de folosire a forţei militare sunt înlocuite cu un cadru strâns şi specific, adaptat să asigure faptul că putem continua să-i apărăm pe americani de aminţări teroriste”, scrie administraţia sa în comunicat.

”În timp ce administraţia va coopera cu Congresul în vederea reformării AUMF, va fi esenţial să se păstreze o autoritate clară în vederea răspunderii ameninţărilor care vizează interese naţionale ale Statelor Unite printr-o acţiune militară decisivă şi eficientă”, subliniază Casa Albă.