Casa de discuri BMG va lansa pe 6 mai o nouă ediţie a "Whenever You Need Somebody", albumul de debut al cântăreţului britanic Rick Astley, cu prilejul a 35 de ani de la apariţia acestui album din care s-au vândut peste 40 de milioane de exemplare, datorită unor hituri incluse precum "Never Gonna Give You Up", relatează EFE, informează Agerpres.

"Continuăm să avem încasări chiar şi în zilele noastre", notează într-un comunicat de presă Rick Astley, care în 1987 a ajuns în topurile din 25 de ţări şi are încă o cotă de 6 milioane de ascultători pe Spotify.

Albumul se va reedita în format original şi în set de două CD-uri într-o ediţie remasterizată de studiourile Abbey Road din Londra, cu "feţe b", remix-uri şi versiuni revizuite ale single-urilor originale cuprinse în album, printre care "Never Gonna Give You Up", deja amintit, "Together Forever", sau "Whenever You Need Somebody" piesa care dă titlul albumului.

Vor fi incluse de asemenea imagini inedite din 1987/88, notiţe al lui Craig McLean, sau reflecţii ale lui Astley şi ale celor doi compozitori ai albumului original, Mike Stock şi Pete Waterman.

Britanicul Rick Astley, născut la Newton-le-Willows în 1966, a lansat opt albume de studio, de la debutul cu "Whenever You Need Somebody", urmat de "Hold Me In Your Arms" (1988) care cuprinde balada cu acelaşi titlu şi până la mai recentul "Beautiful Life" (2018).