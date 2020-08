Casa de licitaţii Christie's organizaeză o licitație de artă, pentru a ajuta comunitatea artistică din Liban

Casa de licitaţii Christie's a anunţat luni că va organiza o licitaţie de artă în scopuri caritabile pentru a ajuta "comunitatea artistică" din Liban, după devastatoarea explozie care s-a produs în portul din Beirut în data de 4 august, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Licitaţia, intitulată "We are all Beirut", se va desfăşura online între sfârşitul lunii octombrie şi prima jumătate a lunii noiembrie, notează compania întru-un comunicat.

Citește și: Alexandru Rafila, despre imunizarea în masă: Se poate întâmpla în câțiva ani de zile



Iniţiativa include între 40 şi 50 de loturi de artă internaţională şi regională, bijuterii şi ceasuri, printre alte obiecte, şi are ca scop "strângerea de fonduri semnificative pentru a ajuta la reconstruirea comunităţii culturale şi artistice" libaneze.



"Suntem angajaţi să ajutăm şi sperăm ca mulţi dintre clienţii noştri internaţionali, prieteni şi colecţionari să răspundă la apelul la acţiune lansat de noi", a subliniat consilierul delegat al Christie's, Guillaume Cerutti.



Explozia survenită la începutul acestei luni a provocat moartea a cel puţin 180 de persoane, potrivit ultimelor cifre oficiale, deşi echipele de salvare continuă operaţiunile de recuperare a corpurilor neînsufleţite din zona aflată în epicentrul deflagraţiei.